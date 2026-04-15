荷姆茲海峽要解封了？國際油價大跌 市場風向一夕翻轉！

國際油價週二（14日）下跌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著市場期待伊朗將恢復與美國及以色列的談判，以結束導致全球重要原油與成品油運輸要道荷姆茲海峽關閉的衝突後，國際油價在投資人的期望心理下於週二（14日）大跌。

布蘭特原油期貨收每桶94.79美元，下跌4.57美元，跌幅4.6%。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）收於每桶91.20美元，下跌7.80美元，跌幅7.87%。

兩大指標油價在前一個交易日曾上漲，其中布蘭特漲幅超過4%，WTI接近3%，主要因美軍對伊朗港口實施封鎖。

Again Capital 合夥人基爾達夫（John Kilduff）表示：「市場似乎抱持著局勢將出現較佳結果的希望，這也意味著市場先前已經將我們目前看到的大部分供應中斷因素提前反映在價格之中。」

相比之下，布蘭特油價對全球供應中斷更為敏感，而WTI則主要反映美國國內及輸往中南美洲的供應情況。

PVM Oil Associates 分析師瓦爾加（Tamas Varga）指出，儘管美伊可能重啟談判的消息對油價構成壓力，但價格下跌忽略了實體原油供應實際中斷、無法流通的影響。

國際能源署（IEA）在月報中指出，中東能源基礎設施遭攻擊，加上伊朗實質關閉荷姆茲海峽，已造成史上最大規模的石油供應中斷，3月每日損失達1010萬桶。IEA表示：「恢復荷姆茲海峽的運輸，是緩解能源供應壓力、穩定油價及全球經濟的最關鍵變數。」

5名消息人士向路透表示，美國與伊朗的談判團隊最快可能於本週重返巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德（Islamabad）。美國官員亦指出，雙方仍持續接觸、試圖達成協議；巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）則表示，相關努力仍在進行中。

瓦爾加指出：「若雙方談判未能取得成果，油價不排除重新測試3月高點，因全球原油庫存下滑的影響，可能延續至第三季甚至更久。」

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