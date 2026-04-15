告別複製貼上！Chrome新功能「Skills」上線、讓AI提示詞變「快捷鍵」

Google Chrome新功能「Skills」上線，告別重複輸入、AI提示詞也能存成捷徑。（截自官方部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Google 14日在官方部落格宣布在Chrome瀏覽器的Gemini介面中推出名為「Skills」（技能）的全新功能。這項創新旨在解決使用者在瀏覽網頁時，必須不斷重複輸入相同AI提示詞（Prompts）的痛點，讓複雜的AI任務能轉化為一鍵即可執行的自動化工作流。

隨著越來越多人在Chrome中使用AI來完成各種任務，無論是查詢問題、比較資訊，或理解複雜概念，「重複輸入相同提示詞」逐漸成為一項繁瑣的工作。

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在以往，若使用者想在不同網頁執行相同的AI任務，例如：將多份食譜改為純素版，往往需要反覆輸入提示詞。為了解決這個問題，Google推出了Skills，讓使用者可以儲存並重複使用常用的AI提示，並透過一鍵快速執行。

現在，使用者只需在Chrome的聊天記錄中，將表現優異的提示詞直接儲存為「Skills」，下次需要使用時，使用者只需在Gemini介面輸入斜線（/）或點擊加號（+）按鈕，即可選取已存的Skills。這些Skills不僅能在當前瀏覽頁面執行，還能同時應用於多個分頁，此外，使用者也可以隨時根據需求編輯或重新自訂這些提示內容。

除了自訂功能外，Google也同步推出內建範本，提供一系列可立即使用的範本，涵蓋常見任務與工作流程。例如：使用者可以快速分析網頁上的產品成分，或在多個選項中挑選禮物時，同時考量預算與收禮者的興趣。若內建Skills不完全符合需求，也可以進一步編輯提示內容，打造更個人化的版本。

在安全性方面，Google強調，Skills建立於Chrome原有的隱私與防護機制之上，並沿用Gemini在Chrome中的提示安全設計，當Skills涉及敏感操作，例如：新增行事曆事件或寄送電子郵件時，系統會先徵求使用者同意。此外，Skills也受益於Chrome的多層安全防護，包括自動化紅隊測試與自動更新機制，確保使用過程的安全性與可靠性。

目前，Skills功能正逐步向Mac、Windows及Chrome OS平台的使用者推送，首波支援語言設定為英文（美國）的用戶。使用者只要在桌面設備登入Chrome帳號，即可跨裝置存取已儲存的Skills，並能透過點擊Gemini介面中的指南針圖示（Compass icon）進行統一管理。

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