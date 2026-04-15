又傳奴工！比亞迪匈牙利廠被控違反勞動法

中國電動車製造商比亞迪位於匈牙利的新工廠被爆違反勞動法。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕一家勞工權益組織稱，他們在中國電動車製造商比亞迪位於匈牙利的新工廠發現了違反勞動法的證據，這家中國電動車製造商計劃本季開始在該廠啟動量產。

《彭博》報導，總部位於紐約的非營利組織「中國勞工觀察（China Labor Watch）」週二（14日）發佈報告稱，該組織進行的調查發現，一些受僱於承包商和該公司招聘的中國移工面臨著債務奴役、非法簽證和長時間高強度工作等問題。

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中國勞工觀察表示，在收到比亞迪匈牙利工廠一名檢舉人的投訴後，該組織於10月和11月進行了實地調查，並與50名工人進行了交談。針對報導，比亞迪未回應。

這份報告發佈之際，比亞迪正加速全球擴張步伐，積極拓展國際市場，目標是今年中國以外的銷售成長超過40％，達到150萬輛。位於匈牙利南部城市斯格德（Szeged）的工廠是比亞迪在歐盟的首座大型汽車製造廠。

中國勞工觀察指出，他們發現有證據表明，當地存在多層仲介機構的僱傭關係，將經濟風險轉嫁給勞工。員工們也描述了每週工作7天、輪班時間超過法定時限和加班上限的情況。根據報告，工人們在培訓時就被指示向檢察人員謊報工作時間。

針對報導，匈牙利勞工保護局未置評。

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