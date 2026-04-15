減碳逾158萬噸 中鋼再獲worldsteel最高評比肯定

中鋼再獲worldsteel最高評比肯定，圖中為中鋼董事長黃建智。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕世界鋼鐵協會（worldsteel）公布2026年「永續發展優勝企業」評選結果，中鋼（2002）繼2019年及2024年得獎後，第三度榮獲worldsteel授予此最高榮譽獎項，顯示中鋼在氣候行動、ESG治理及資訊揭露透明度的卓越表現榮受worldsteel高度讚賞，與同得殊榮的ArcelorMittal、EMSTEEL、HYUNDAI Steel等國際鋼廠並駕齊驅，同列全球先進永續鋼廠。

worldsteel由世界各國的鋼鐵企業、鋼鐵產業公協會及鋼鐵研究機構等上百位會員所組成，是最具代表性之鋼鐵產業組織，其「永續發展優勝企業」評選被視為全球鋼鐵業最高級別的永續評比，會員企業須通過三項嚴格條件方可獲此殊榮。

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首先在「承諾與行動」面向，企業須落實永續發展憲章中9項準則及20項永續標準並完成簽署；其次在「數據量測」面向，企業需提報完整鋼鐵生產生命週期清單；最後在「卓越表現」面向，企業須入圍worldsteel舉辦之Steelie Awards或榮獲安全與職業健康卓越成就獎。

面對2050年碳中和艱鉅挑戰，中鋼致力建構穩健的氣候治理架構，自2006年起逐年執行溫室氣體盤查，另依據ISO 14067標準建立產品碳足跡，也於2021年2月設置節能減碳及碳中和推動小組，並積極加大力度深耕節能製程、提升能資源效率、推動循環經濟、布局再生能源及深化減碳技術。

統計2018年至2025年期間，中鋼累積完成1,459件減碳方案，年減碳量達158.7萬公噸，2025年較2018年減幅7.18%，完成短期減碳7%目標，並持續儲備碳中和路徑所需的技術能量，朝中、長程減碳目標穩健前行。

為迎接AI興起浪潮，中鋼於2023年將原有的「產銷智能化委員會」改為「數位轉型推動小組」，在公司良好的資訊化、自動化、線上化之數位能力基礎上，在營運、生產及設備等3大領域加速導入利用物聯網（IoT）、巨量資料（Big Data）、人工智慧（AI）等先進數位科技。其中，中鋼引進數位雙生技術，結合物理建模、虛擬感測與AI技術建置高爐佈料與轉爐出鋼製程等模型，讓生產過程同步反應關鍵數據的虛擬量測，也順利入圍worldsteel Steelie Awards獎項。

中鋼致力ESG永續經營及資訊透明度的成果，發揮「價值共創」精神，投入上下游產業夥伴整合工作，帶動國內用鋼產業升級。舉例來說，中鋼已成功開發出 0.10mm 超薄電磁鋼材，再搭配所研發的自黏塗膜技術，積極展開國內馬達、減速機等動力系統業者串聯工作。

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