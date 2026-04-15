「不用匯錢了」! 7旬母親拒絕兒子經濟資助 不缺錢竟是「這原因」

日媒指出，高齡父母跟孩子說「不用匯錢了」這句話可能是最沉重的求救訊號。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕現實生活中，子女為年邁父母提供經濟支援並不罕見，但也有父母選擇拒絕援助，許多看似平靜的生活，其實隱藏著外人難以察覺的困境。日媒以實際例子提醒，許多父母為了減輕孩子的金錢負擔，選擇壓縮生活品質，甚至犧牲健康，這背後往往不只是經濟問題，還夾雜著自尊、體貼與難以言說的壓力。

據報導，一名在東京工作的43歲上班族謙介（化名），自從父親過世後，母親僅靠每月約6萬日圓（約新台幣1.1萬元）的年金生活，在他看來，這樣的收入根本難以維持基本開銷。因此，長期每月匯款5萬日圓（約新台幣近1萬元）給獨居鄉下的母親春子（70歲）是理所當然的事，但在某一天，母親突然說「不用再匯錢了」，即使說話語氣一如往常平靜，甚至反覆強調「自己可以想辦法」，但卻讓他感到不對勁。

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帶著不安，謙介決定久違返鄉探望母親。一到家門口，他就察覺異狀，家裡信箱裡堆滿未取的廣告傳單，與以往整潔的狀況截然不同，進屋後的景象更讓他說不出話，冰箱幾乎是空的，只剩快過期的豆腐與幾瓶水；櫥櫃裡堆滿同一款泡麵；客廳明明有冷氣，卻完全沒有開啟。

對此，母親表示為了省電費，盡量不使用冷氣，即使在炎熱的夏天也只靠電風扇撐過去。更讓人震驚的是，她已經減少甚至停止就醫，當兒子詢問原因時，母親輕聲說，覺得花那個錢太浪費了。這一刻，謙介終於明白，母親並不是「不需要錢」，而是「不想再給孩子添麻煩」。

專家指出，當年邁的父母親孩子說「不用匯錢了」，這句話的背後並不是經濟無虞，有時暗藏著不願麻煩子女的堅持與不安，許多孩子與父母分隔兩地居住，如何察覺這樣的訊號，就成為一項既困難又重要的課題。

根據日本總務省數據，單身高齡無業家庭平均每月可支配所得約11.8萬日圓（約新台幣2.3萬元），但支出卻達14.8萬日圓（約新台幣2.39萬元），普遍呈現赤字狀態。在僅有6萬日圓年金的情況下拒絕外部支援，幾乎是不可能長期維持的選擇。

事實上，許多高齡單身者因經濟壓力而減少就醫，生活限制已直接影響到健康狀況，拒絕匯款的背後，不只是節省，而是隱忍與自尊的交織。當晚，謙介與母親坦誠對話，告訴她不需要過度忍耐，希望她能好好生活，而不只是撐著。母親沉默良久後低聲說，總覺得自己的事情應該自己解決。

對父母而言，向子女求助從來不是一件容易的事，尤其是曾經支撐整個家庭的人，更難放下那份責任與自尊。之後，謙介不僅恢復匯款，也增加返鄉頻率，並主動聯繫當地支援機構，安排生活與照護協助。他體悟到，單純給錢並不足夠，真正的關心，是理解對方的生活狀態。

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