黃金價格為何下跌？各國央行動作出現重大變化 背後原因一次看懂

在伊朗戰爭引發黃金價格回檔之際，正揭示全球央行對黃金的態度出現罕見轉變。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在伊朗戰爭引發黃金價格回檔之際，正揭示全球央行對黃金的態度出現罕見轉變。市場最新觀察顯示，過去多年持續加碼黃金的央行，如今已有部分轉為賣方，去動用黃金儲備以因應能源成本飆升、國防支出增加及匯率穩定需求，成為近期金價回檔的重要原因之一。

《CNBC》報導，現貨黃金週二（14日）約在每盎司4838美元附近交易，較1月高點回落約10%，進入技術性修正區間。分析指出，除了散戶資金撤出外，央行由買轉賣的結構性變化，正削弱過去支撐金價的重要動能。

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MKS Pamp 金屬策略主管席爾斯（Nicky Shiels）表示：「市場上確實觀察到部分央行出現明顯的黃金拋售行為。」其背後驅動因素，正逐漸與戰時現實緊密連動。市場觀察人士指出，油價上漲正對依賴進口的經濟體造成壓力，而匯率波動則迫使部分央行更積極干預外匯市場。此外，支出需求也成為央行面臨的迫切考量。

席爾斯指出：「許多央行過去持有的黃金，在每盎司接近5000美元時宛如一個高報酬的『存錢筒』。」但現在一些央行正動用黃金儲備，用於支付增加的能源與國防支出，或是防禦疲弱的本國貨幣。

新興市場央行似乎站在這波轉變的最前線。隨著美元走強與借貸成本上升，對貨幣造成更大壓力，進一步提高干預需求。渣打銀行（Standard Chartered）投資長布萊斯（Steve Brice）表示：「就黃金而言，新興市場貨幣走弱，已促使部分央行出售黃金以穩定匯率。」

BullionVault 研究主管阿什（Adrian Ash）直言：「你買黃金是為了應對危機，如今危機已經來臨。」阿什指出，其邏輯其實相當簡單：原本作為危機保險而買入的黃金，一旦危機真正發生，就可能轉化為資金來源。

儘管央行拋售的具體數據通常具有滯後性或不對外公開的情況，但相關跡象已逐漸浮現。今年以來，土耳其央行是最明顯的黃金賣方。根據 Metals Focus 上週四（9日）發布的報告，土耳其官方黃金儲備在3月透過交換交易與直接出售減少了131公噸，以穩定土耳其里拉匯率。自伊朗戰爭爆發以來，土耳其里拉進一步走貶，對美元貶值約1.7%，並屢創新低。

類似情況亦出現在其他國家。Metals Focus 數據顯示，俄羅斯近月已減少黃金持有量，可能用於填補財政缺口；迦納亦出售部分儲備，以提升外匯流動性。波蘭央行總裁也曾短暫探討出售部分黃金儲備，以支應國防支出。值得注意的是，這個中歐國家在2024與2025年曾是全球最大央行黃金買家。

此一轉變格外引發關注，主因央行長期以來一直是全球黃金市場最穩定的需求支柱。根據世界黃金協會（World Gold Council）數據，自2022年至2024年，全球央行每年購金量均超過1000公噸，為歷史高檔水準，有效抵消西方投資人資金流出，並推升金價創高。然而，2025年央行購金量已降至863公噸，顯示需求動能明顯降溫。

法國外貿銀行（Natixis）在報告中指出，這次金價下跌很可能反映部分央行為了穩定匯率或是支付能源採購而出售黃金。而當前油價上行與美元強勢是主要壓力來源。

Natixis補充指出，散戶投資人減碼黃金部位，加上部分央行轉為淨賣方，是近期金價下跌的關鍵原因之一。此外，美國公債殖利率上升亦推動資金流出，因固定收益資產報酬提高，降低了不孳息資產黃金的吸引力。

業界資深人士提醒，這類操作多屬戰術性調整，而非結構性轉變。世界黃金協會央行部門全球主管范紹凱（Shaokai Fan）表示，這些拋售反而凸顯黃金作為儲備資產在壓力時期的角色。范紹凱向《CNBC》表示：「這正好強調了央行為何持有黃金，黃金是一種具備高度流動性的資產，通常在不確定時期表現良好，因此在必要時可以動用。」

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