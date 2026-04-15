7-11今年將關北美數百家門市 ! 外媒「這句話」曝原因

不敵通膨與消費降溫，7-11今年將關閉北美數百家門市。（美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕連鎖便利商店龍頭7-Eleven正面臨結構性調整。根據最新財報文件，其北美營運主體計畫在2026會計年度關閉多達645家門市，遠高於同期預計新開的205家，顯示擴張策略明顯轉向收縮。

據報導，母公司 Seven & i Holdings 指出，部分關閉門市將轉型為批發型加油站。事實上，近年來，7-Eleven Inc.在北美穩步開設了新的批發加油站，截至2025年12月，其門市數量已超過900家，顯示公司正將資源轉向能源與物流相關業務。

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目前，7-Eleven在全球19個國家擁有超過8.6萬家門市，其中北美地區由德州營運單位負責，管理超過1.3萬家門市。此次關店計畫雖未明確說明具體地點，但市場普遍認為將集中在表現不佳的據點。

而這波調整並非首次，多年來7-Eleven 已持續關閉低效門市，這次行動正值全球通膨壓力升溫之際。特別是美國與以色列對伊朗的戰事，使能源市場動盪，油價飆升，進一步壓縮消費者支出空間。

公司指出，在通膨壓力持續之下，消費動能已開始轉弱，儘管整體經濟仍具韌性，但個人消費明顯降溫，尤其是低收入族群，支出受到物價上漲持續壓抑。除了北美關閉數百家門市，日本市場也預計關閉350家門市，但同時將新開550家。

據報導，Seven & i Holdings 預估本會計年度的年營收將下滑9.4%、約為9.45兆日圓（約新台幣1.8兆元）。面對成長壓力，該公司正推動轉型，包括強化鮮食產品線與擴大「7NOW」外送服務，試圖提升競爭力。

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