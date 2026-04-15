延後領退休金賺得心酸！72歲阿伯的驚人告白

72歲加藤由於月退34萬日圓，被列為高所得，因此，醫療費用自付額被提高到30%。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕為了增加收入，72歲的加藤信夫（化名）選擇延後5年領取退休金，現每月領34萬日圓（約新台幣6.8萬），原本一直覺得延遲領決定是正確，直到日前他到診所看病時，接待員說，從現在起，你的自付額提高到30%，因為，你的收入被歸類為「高收入族群」，面對此震驚的真相，讓他感嘆說：「在這個年紀還要承擔了30%的醫療費用」，跟以前工薪族沒什麼兩樣，現只能盡最大努力保持健康。

日媒報導，加藤從工作之餘就精心規劃自己的財務，因此，從東京１家大型製造業退休後，選擇「延遲領取」退休金，故意將領取退休金的年齡從65歲推遲到70歲。

請繼續往下閱讀...

「根據我當時的計算，如果我從65歲開始領取養老金，包括公司養老金在內，每月大約只有24萬日圓（約新台幣4.8萬）多一點。但是，如果我延遲到70歲領取，每月領取的金額將增加42%，大約達到34萬到35萬日圓（約6.8萬至7萬）。加藤認為，這樣就能徹底消除對退休生活的擔憂。

由於推遲領退休金，因此，加藤70歲之前一直兼職，每週工作４天，靠這份收入維持生計，雖然與工作時相比，他的收入大幅下降，但他表示自己一直努力存錢，相信退休後能過著安穩的生活。

兩年前，他終於開始領取退休金，目前存入的金額略高於32萬日圓（約新台幣6.4萬），扣除長期照護保險費之類的費用，每月大約是28萬日圓（約新台幣5.6萬），有了這筆錢，即使發生什麼意外，也能應付。

原本一直覺得選擇延遲領取養老金是正確的決定，然而，他很快意識到，隨著收入的增加，他需要支付的費用也相當可觀，「這和我以前當工薪族的時候沒什麼兩樣」。

他指出，真正讓他意識到開支增加，是他去1家內科診所看病時意外得知真相，當他在前台出示健保卡時，加藤簡直不敢相信接待員的話，接待員告訴我，『加藤先生，從現在開始，您的自付比例將提高到30%。』以前是20%，但因為我每月收入約34萬日圓，所以被歸類為『高收入人群』。

加藤表示，他的醫療費用和藥品支出比以前增加了，隨著年齡增長，醫療費用可能還會繼續增加，但由於推遲了領取養老金，我的收入不會減少，然醫療費用確實是一筆不小的負擔，所以我正在盡最大努力保持健康。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法