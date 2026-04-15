貝森特：川普關稅可能在7月回到訴訟前稅率

美國財政部長貝森特。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特表示，總統川普的關稅可能會在7月恢復到最高法院駁回其多項關稅之前的水位。

貝森特週二（14日）在《華爾街日報》活動上表示，華府在關稅政策方面在最高法院遭遇了挫折，但政府將針對實施第301條款進行研究，因此關稅稅率可能在7月初恢復到之前的水位。

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在最高法院裁定川普先前利用緊急權力徵收關稅的做法違憲後，川普正試圖利用不同的權力來恢復他的關稅大牆。貝森特指出，藉由第301條款徵收關稅已經通過法庭的考驗，企業領袖可以開始規劃和制訂資本支出方面的決策。

貝森特提到，雖然很難說伊朗戰爭的後果何時會「波及」美國經濟，但依目前看來，美國目前經濟狀況良好，預估今年的經濟成長很容易超過3％，甚至超過3.5％。貝森特補充，排除波動較大的能源和食品價格的核心通膨率持續下降，這是一個好預兆。

貝森特表示，自己認為聯準會對於通膨的判斷是錯誤的，核心通膨正在下降，可以理解他們想等到數據更明朗後再做決定，但這也代表利率應該大幅下降。3月報告顯示，美國核心通膨有所緩解，但包含汽油價格在內的整體消費者物價指數卻大幅上漲。

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