挑戰馬斯克星鏈 亞馬遜砸115.7億美元收購衛星公司Globalstar

亞馬遜週二（14日）表示，將以115.7億美元收購衛星公司Globalstar。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕亞馬遜週二（14日）表示，將以115.7億美元（約新台幣3664.21億元）收購衛星公司Globalstar，以加強其新興衛星業務，以努力追趕全球首富馬斯克旗下的星鏈（Starlink）。

《路透》報導，科技公司正投入數十億美元爭奪利潤豐厚的衛星連結市場，但是要與星鏈擁有1萬顆衛星的網路規模匹敵，絕非易事。透過這筆交易，亞馬遜將把Globalstar的24顆衛星併入現有的200多顆衛星組成的網路。

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亞馬遜一直在努力擴大網路規模，計劃在2029年在低地球軌道上部署約3200顆衛星，其中大約一半需要在7月監管截止日期前完成部署。亞馬遜也準備在今年推出衛星網路服務。

Globalstar的衛星網路旨在為行動裝置提供可靠的、低數據流量的直接連接，即直接到設備（D2D），這項技術無需設備連接到地面蜂巢式網路基地台，使其在為緊急服務提供支援，以及在蜂巢式網路覆蓋有限的地區提供網路方面相當重要。

兩家公司表示，這項協議將幫助亞馬遜從2028年開始部署D2D服務。

與此同時，星鏈在全球已擁有超過900萬用戶，這個SpaceX旗下的服務透過用戶終端提供高速寬頻服務，同時也與T-Mobile等電信業者合作開發D2D服務。

Globalstar目前為蘋果公司的iPhone和Apple Watch用戶提供基於衛星的安全功能，例如緊急SOS和尋找我的裝置。亞馬遜表示，已與蘋果簽署協議，未來將繼續提供這些服務。

2024年，蘋果向Globalstar投資約15億美元（約新台幣475.05億元），用於擴展iPhone通訊服務，根據這項交易，蘋果還獲得了Globalstar約20％的股權。Globalstar去年表示，正在研發中、由蘋果公司支持的新網路將把覆蓋範圍從目前的24顆衛星擴大到54顆衛星。

根據協議，Globalstar的股東可以選擇以每股90美元現金或是0.3210股亞馬遜普通股作為目前持有的Globalstar股票交換。這項報價相較於Globalstar在4月1日的收盤價溢價超過31％，在這之前，首度出現有關交易談判的報導。

亞馬遜稱，交易的總價將根據股價變動而波動，直到交易完成為止，亞馬遜也補充，截至4月9日，Globalstar的股權預估總價值為108億美元（約新台幣3420.36億元）。

收購案預計將在明年完成，需獲得監管部門批准，且Globalstar還需達到特定的部署里程碑。美國通訊委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）接受《CNBC》訪問時表示，這項交易也需要獲得FCC的批准，不過隨後也補充，FCC對這次收購「持非常開放的態度」。

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