日系SUV車大PK！專家點名這2款「耐操又實用」，圖為本田Pilot。（業者提供，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕買1輛家用車除了要考量耐用性外，實用性也很重要，專家表示，以卓越品質而聞名的日系車，確實值得信賴，如果你考量購買日系SUV車，豐田的Highlander與本田的Pilot，這2款是最適合小家庭的SUV車。

不過，也不是所有日系SUV車都值得信賴，如日產Pathfinder與三菱Outlander就不值得購買。

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《Gobankingrates》報導，專家針對日系家用SUV車進行評鑑，以下是值得買，與絕對應該避免車型。

豐田（Toyota） Highlander

豐田這款SUV絕對不會讓你失望，根據豐田官方數據，2026年Highlander的起價為4萬5870美元（約新台幣145.04萬），EpicVIN首席行銷長兼汽車專家布萊克（Alex Black）強烈推薦了豐田Highlander及其混合動力版本Grand Highlander 。「它非常可靠，轉售價值高」，布萊克補充道。

A1 Xpress創辦人兼執行長史密斯（Ford Smith） 亦表贊同，尤其對於希望車輛使用壽命最長的家庭而言更是如此。

史密斯說，這輛車行駛起來很安靜，空間佈局也很合理，如果你想要1輛能夠陪伴你多年接送孩子上下學、採購食品雜貨或週末短途旅行的車，那麼它就是你的理想之選。

本田（Honda） Pilot

對於大家庭或經常多人出行的用戶，布萊克推薦本田Pilot ，「它非常實用，易於操控，而且非常適合安裝兒童安全座椅和運輸大型物品」。

日產（Nissan） Pathfinder

儘管2026款日產Pathfinder的起售價，根據日產官方數據為3萬9900美元（約新台幣126.16萬）低於榜單上的其他車型，但最好還是考慮其他型號。布萊克表示，Pathfinder存在著許多車主都抱怨過的變箱問題。

三菱（Mitsubishi） Outlander

另1款不建議購買的日系SUV是三菱Outlander，儘管它的廠商建議零售價（MSRP）是這份榜單中最低的。根據《Car and Driver》雜誌報道， 2026年Outlander的起價僅為3萬2205美元（約新台幣101.83萬），然而，史密斯表示，這點初始節省並不足以彌補後續的開支。

史密斯指出，座椅佈局過於複雜，而且動力系統感覺並不像是為長途駕駛和日常使用而設計的。家庭用車往往里程數較高，經常載重，並且需要車輛在重度使用後能夠迅速恢復。如果動力系統跟不上，或者車廂在幾年內開始出現異樣，我認為它的價值就會迅速下降。

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