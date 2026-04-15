美軍全面封鎖荷姆茲破功！不只3艘闖關 路透揭「真實」數字

美軍全面封鎖荷姆茲破功，路透表示，至少有8艘船通過該水道。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國的荷姆茲海峽封鎖令在台灣時間13日晚間10點生效，鎖定所有取道海峽往返伊朗港口的船，不過，路透報導，1航運數據顯示，美國封鎖停靠伊朗港口的船隻的第1天，荷姆茲海峽的交通幾乎沒有受到影響，至少有8艘船隻，包括3艘與伊朗有關的油輪通過了該水道。

美軍中央司令部（CENTCOM）14日表示，在實施封鎖的頭24小時內，成功攔截6艘駛出伊朗港口的船隻，強調「沒有任何船隻能越過美國的封鎖線」。

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不過，路透報導，至少有8艘船隻通過該水道，報導指出，其中3艘與伊朗有關的船隻並非駛往伊朗港口，因此並未受到封鎖的影響。

倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，懸掛巴拿馬國旗的中程油輪「和平灣」號正駛往阿拉伯聯合大公國的哈姆裡亞港。

Kpler 的數據顯示，該船通常將伊朗石腦油（1種石化原料）運往其他非伊朗的中東港口，然後出口到亞洲。

在此之前，兩艘受美國制裁的油輪通過了這條狹窄的水道。

根據Kpler數據顯示，小型油輪「穆爾利基山號」將於4月16日駛往伊拉克裝載燃料。該船原名為「MKA」號，曾運輸過俄羅斯和伊朗的石油。

倫敦證券交易所集團 （LSEG） 和 Kpler 的數據顯示，另1艘受制裁的油輪「Rich Starry」號將成為自封鎖開始以來第1艘通過海峽並離開海灣的油輪。

這艘油輪及其船東上海宣潤航運有限公司因與伊朗進行交易而受到美國制裁。記者未能立即聯繫到該公司置評。

數據顯示，「Rich Starry」號是1艘中程油輪，載有約25萬桶甲醇。數據顯示，該船在阿聯哈姆裡亞港裝載了貨物。

數據顯示，這艘中國所有的油輪上有中國船員。

除了3艘與伊朗有關的油輪通過了該水道，另有5艘船也順利通過了海峽，其中包括兩艘化學品和液化氣油輪、兩艘乾散貨船以及停靠在伊朗阿巴斯港的「海洋能源」號貨船。

路透社看到發給海員的美國軍方通告稱，人道物資運輸將不受封鎖影響。

「美國不需要封鎖所有類型的船隻或進入荷姆茲海峽；它可以進行間歇性封鎖，」義大利熱那亞大學政治學教授法科蒂基亞說。

科蒂基亞表示，“船隻不會遭到攻擊，而是會被轉移路線”，並補充說，美國軍艦將部署在海峽外的阿曼灣。

業內人士表示，雖然自封鎖開始以來戰爭風險保險的成本沒有增加，但每週仍需額外支付數十萬美元，而且承保人通常每48小時審查1次保險範圍。

船舶經紀公司BRS在1份報告中表示，中東恢復「正常」的前景，現在看來可能比1週前更加遙遠，尤其是考慮到美國海軍已經開始實施封鎖。預計在可預見的未來，海峽中將幾乎沒有或完全沒有商業交通。

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