到期不延！美對伊朗石油制裁豁免本週終止 財政部：約放行1.4億桶原油

美對伊朗石油制裁豁免本週終止。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部確認不會延長對伊朗石油制裁豁免，外媒報導，美國上月給予為期30天的豁免，允許部分處於海上的伊朗原油流向市場，總規模1.4億桶，豁免將於19日到期。

美國官員還警告金融機構不要協助伊朗政府轉移資金，據稱週二還致函阿聯等國家地區，敦促其合作識別並叫停伊朗政府相關銀行活動，該部門上月給予為期30天的豁免，允許部分處於海上的伊朗原油流向市場，總規模1.4億桶，豁免將於本週日到期。

請繼續往下閱讀...

華爾街見聞報導，中東局勢持續緊張之際，美國放寬對伊朗石油製裁的政策出現轉向。

美東時間14日週二，媒體引述知情美國政府官員的消息稱，川普政府已決定，讓先前針對伊朗海上原油運輸的臨時制裁豁免按期終止。這項在戰時為緩解能源供應壓力而推出的例外措施即將終結，意味著美方對伊朗石油出口的限制或重新收緊。

此後，美國財政部在社群媒體發布的聲明中確認了上述媒體消息。其明確表示，短期內允許出售已滯留海上的伊朗石油的授權將於數日後到期，且將不再延續。

美國財政部也警告各銀行，不要協助伊朗政府轉移資金。其聲明寫道，各金融機構務必注意，本部門正充分運用一切可用的工具與授權，並已準備好，對那些繼續為伊朗相關活動提供支持的外國金融機構實施二級制裁。

美媒獲悉，美國財政部週二就伊朗銀行業務致函阿聯等國區示警，信中通報，伊朗政府2024年透過代理公司進行的交易涉及金額90億美元，這些交易主要經由位於阿聯等國家地區的銀行處理。

上述財政部信函認為，信函收件方國家地區司法轄區內的某些銀行允許開展伊朗政府的相關業務，敦促這些國家地區與轄區內銀行合作，識別與伊朗相關的金融活動，並鑑於此類活動構成重大的非法金融風險，叫停這些活動。

分析認為，從政策路徑來看，美國對石油制裁「先放後收」的操作，本質是典型的危機應變工具。其短期目標是緩解供應衝擊、穩定油價，中期制裁回歸意味著，恢復對伊朗「極限施壓」的框架。

隨著豁免到期​​，全球能源市場將重新面對兩個核心變數，伊朗原油出口是否再度大幅收縮；荷姆茲航道與地緣局勢是否真正緩和。在供給擾動與外交博弈交織之下，油價波動仍將維持高位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法