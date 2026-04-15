宏泰人壽25億售地爆非常規交易！ 集團主席林鴻南1000萬交保

宏泰集團主席林鴻南妻子王婉玲獲裁定30萬元交保，並限制出境出海及限制住居。（記者劉詠韻攝）

〔記者吳昇儒、劉詠韻／台北報導〕金管會調查出，宏泰人壽於2019年間曾公開宣布標售位於新北市淡水區2處土地，卻疑似「左手賣右手」，進而向台北地檢署告發偵辦。檢調昨日兵分12路搜索宏泰集團主席林鴻南、宏泰人壽前董座魯奐毅等人住所，並傳喚被告林鴻南等9人到案說明。經檢察官複訊後，依涉犯證交法中的非常規交易等罪諭知林鴻南1000萬交保並限制出境出海及住居。

據悉，宏泰人壽在淡海新市鎮開發區持有多處土地，卻因開發運用不利於2017年11月遭金管會發函警告，但宏泰人壽當時未依規定處置，被重罰100萬。宏泰人壽於2019年5月間發布重訊，將公開標售位於新北淡水區淡海段4、4-1地號2筆土地。

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最終該筆土地，由同集團的「泰和建築經理公司」以25億元購入。金管會調查後認為，該行為屬於「左手賣右手」非常規交易，目的是想留養地增值，因此向台北地檢署進行告發。

台北地檢署檢察官陳雅詩昨日見時機成熟，指揮調查局北機站，持票搜索宏泰集團主席林鴻南、宏泰人壽前董事長魯奐毅等8人住所、宏泰人壽公司等共計12處。

檢察官漏夜偵訊，今晨依證券交易法中的非常規交易罪、保險法中的背信罪，諭知林鴻南1000萬交保、林妻王婉玲30萬元交保、魯奐毅800萬元交保、宏泰土地部門主管李怡慧500萬元交保，均限制出境出海及住居。

泰和建築經理股份有限公司負責人黃樹榮，30萬元交保並限制出境出海及限制住居。（記者劉詠韻攝）

另昨夜也以非常規交易罪諭知宏泰人壽董事廖乾宏、宏泰財務主管王惠津、宏泰建設前董事長張志明、宏泰集團老臣高順發、老臣楊亦寛、泰和建築經理公司登記負責人黃樹榮等6人，各諭知30萬元交保。

宏泰人壽昨日也針對檢調搜索一事發出聲明，其聲明如下：

公司一向秉持依法合規經營及公平待客之原則，對於司法機關之調查均予以尊重，並全力配合相關程序之進行。

本案目前仍屬於偵查階段，相關事實與細節尚待司法機關進一步釐清。公司對未經證實之訊息不予評論，亦呼籲外界避免臆測及過度解讀，以維護調查公正性。

公司恪遵各項法令規範，持續強化公司治理與風險控管機制，整體營運及客戶服務均維持正常運作，保戶權益並未受任何影響。公司亦將以誠信、專業與負責任之態度，妥善因應相關事宜。

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