美股收盤》市場盼望美伊協議！道瓊升317點 台積電ADR漲近3％

週二美股上漲。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕市場對中東前景樂觀，認為美國和伊朗可能達成協議，同時投資人也評估最新的銀行獲利和美國通膨數據，週二美股延續漲勢，並接近歷史高點，道瓊工業指數上漲317.74點、0.66%，標準普爾500指數上漲1.18%，那斯達克指數上漲 1.96%，費城半導體指數勁揚2.04%，台積電ADR上漲10.32美元、2.79%，收在379.89美元。

綜合外媒報導，美國總統川普週二向《紐約郵報》透露，結束伊朗戰爭的談判可能在兩天內於巴基斯坦恢復。一位白宮官員則向CNBC表示，美伊第二輪談判正在討論中。同時，美國國務院表示，以色列和黎巴嫩週二於華盛頓舉行、由美國主辦的會議後，同意在雙方商定的時間和地點啟動直接談判。

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週二公布的通膨數據也為市場帶來鼓舞，美國生產者物價指數（PPI）漲幅低於預期。不過一些公司公布最新財報後股價承壓，如富國銀行和摩根大通股價分別下跌5.65%、0.82%。科技股則繼續支撐大盤，輝達股價上漲3.8%，甲骨文上漲4.74%，帕蘭泰爾上漲2.52%。

道瓊工業指數上漲317.74點或0.66%，收48535.99點。

那斯達克指數上漲455.35點或1.96%，收23639.08點。

S&P 500指數上漲81.14點或1.18%，收6967.38點。

費城半導體指數上漲184.60點或2.04%，收9224.12點。

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