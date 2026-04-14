IMF下修今年全球經濟成長率 台灣逆勢上揚5.2％

IMF預測今年台灣GDP成長破5%，領先中國與韓國。（歐新社檔案照）

〔編譯魏國金／台北報導〕在中東戰爭引發重大的能源衝擊後，國際貨幣基金（IMF）下調今年全球經濟成長預期，並警告，如果衝突持續，能源基礎設施遭嚴重破壞，全球經濟恐進一步下滑。

IMF 14日在其《世界經濟展望》中指出，預期全球GDP成長3.1%，較1月預期的3.3%下滑。該預測結果是基於中東衝突相對較短，今年能源價格漲幅有限。

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由於伊朗戰爭的前景充滿不確定性，IMF提供另外兩種情景，在最嚴重的情況下，全球經濟恐瀕臨衰退，IMF將衰退定義為GDP成長低於2%。

IMF報告說，「中東戰爭爆發後，全球經濟展望突然黯淡；戰爭之前，我們原本將上調全球成長預期，以反映在科技投資熱潮、貿易政策緊張緩和、一些國家財政支持，以及寬鬆的財政環境帶動下，全球經濟持續維持動能」。

中國4.4% 南韓1.9%

IMF指出，開發中經濟體受中東戰爭衝擊最大。今年新興市場的成長已從兩個月前預期的4.2%下修至3.9%。其中，中國預期今年成長4.4%，從1月預期的4.5%下降。

至於台灣，今年GDP成長預估為5.2%，遠高於去年10月預期的2.1%。南韓1.9%，與1月預期持平。美國今年GDP成長預期2.3%，較1月預期的2.4%略降，德國與英國則僅成長0.8%，前者下調0.3個百分點，後者下降0.5個百分點。

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