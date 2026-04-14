一掃伊朗戰爭跌幅！亞股開始收復失土 台股高出2％最猛

台股不僅一掃伊朗戰爭以來的跌幅，還高於戰前水準2%，表現稱冠亞洲。（記者田裕華攝）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博14日報導，受伊朗戰爭衝擊最嚴峻的亞洲市場正開始收復失土，顯示投資人對於中東局勢緩解信心大增。

台灣與新加坡市場已完全抹除戰爭爆發後的跌幅，台股表現尤其亮眼，高出戰前水準2%，新加坡為0.2%。中國股市低於戰前水準0.6%，其他依次為馬來西亞（-1.6%）、日經225（-1.7%）、澳洲（-2.4%）、韓國KOSPI（-3.9%）、印度（-5.3%）、印尼（-7.5%）、菲律賓（-8.6%）。韓股與台股的表現差距，反映韓股嚴重依賴週期性記憶體，台股則以先進半導體產業見長。

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儘管近日美伊和談破局，美國總統川普宣布週一開始封鎖荷姆茲海峽，不過14日傳出美國與伊朗談判代表，有望本週在巴基斯坦重啟結束戰爭的談判，市場瀰漫樂觀情緒，全球市場普遍走高。

盛寶銀行首席投資策略師查納納（Charu Chanana）說，「市場目前交易的是希望，而非解決方案，幾天前失敗的談判沒有達成協議，但也沒有關閉外交之門，這足以推動股市持續走高」。

她補充說，「問題在於市場對局勢降溫可能性的定價，比局勢證明如此來得更加快速，因此，我仍預期市場跌宕波動、受新聞影響，而非有清楚的風險偏好趨勢」。

金融市場對達成協議的希望與能源供應趨穩的信心增強，使投資人再度聚焦於經濟成長和企業獲利。

思睿資產管理投資長洪灝說，「戰爭的轉折點已過，局勢正降溫，此正面發展有助於風險情緒，讓投資人重新聚焦於如何在亞洲以及美國做最佳布局」。

投資人重返熟悉的交易模式，買進科技與成長股，台股14日跳漲創新高紀錄，今年以來台股已漲約25%，遠超過MSCI亞太指數的10%漲幅。

強勁的獲利也有助於市場情緒的轉變。三星電子近日公布，第1季營利跳漲8倍，突顯人工智慧（AI）的強勁需求。台積電週四將公布財報，花旗集團預期台積電AI相關的營收將成長逾1倍。

洪灝說，「晶片類股的反彈有助於提振該地區的市場情緒」。他補充，澳洲市場得益於原物料的反彈，新加坡則受惠於股息及其防禦性股票的吸引力。

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