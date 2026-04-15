宏泰人壽遭檢調搜索 金管會：不影響台北101股權交易

針對檢調搜索宏泰人壽，金管會表示，宏泰已經通報「重大偶發」，但目前該案由檢調偵查中，不便評論。圖為保險局副局局蔡火炎（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕宏泰人壽傳出遭到檢調人員搜索，外傳是與土地買賣的非常規交易；對此，金管會表示，宏泰人壽已向金管會報「重大偶發」，並充分掌握案情發展，但目前該案由檢調偵查中，不便評論透露，但他也坦言，是與不動產交易案有關；至於是否會影響台北101的股權持有？金管會強調，這兩個是無關的，並不會有影響。

對於宏泰人壽今天遭台北地檢署搜索，傳與25億標售2筆淡海新市鎮土地有關，更傳出是金管會主動告發本案；對此，金管會保險局副局長蔡火炎14日指出，基於「偵查不公開」不便評論。檢調目前偵查重點一定是刑事部分，不管是ㄧ般的金融檢查或是其他檢查，若涉及刑事不法，就會移送檢調，因為金管會沒有刑事的調查權。

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至於宏泰人壽已標得台北101股權部分，是否會受到影響？蔡火炎表示，這是兩件事並無相關，因此，不會有影響。

外界也提問，這次檢調發動搜索是不是金管會告發？蔡火炎回應，金管會平日就會對宏泰人壽都有金融檢查，「若發現疑似不法，我們該移送都會移送」，但不便說明消息來源。

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