新光臺灣半導體飆歷史新高 4/17除息前買氣熱

半導體ETF股價卻越燒越旺！具「台版費半」之稱的「新光臺灣半導體30」（00904），收盤來到31.55元，創歷史收盤新高價。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕中東戰火持續升溫，半導體ETF股價卻越燒越旺、全面衝高！其中，具「台版費半」之稱的「新光臺灣半導體30」（00904），今天收盤來到31.55元，創歷史收盤新高價。台新投信表示，隨本周4/17即將除息，每單位預估配息0.68元，換算年配息率突破8%的水準，配息表現不輸高股息ETF，搭配美股半導體行情火熱，台積電法說即將登場，更吸引交投買氣大增，趁4/17除息日前搶先卡位。

台股今 （14） 日在台積電 （2330） 收在歷史新高2055元，大盤收漲838.83點，漲幅2.37%，衝上3萬6296.12點歷史新高。根據彭博統計，美國費半指數4/13收9039.52點，續創歷史新高，且是2002年以來最大規模的8日連漲，也帶動台股14日開盤大漲，盤中半導體股表現紅通通，半導體ETF全面衝高。

請繼續往下閱讀...

投信表示，4月台股除息秀本週起熱鬧登場，半導體市值型ETF-新光00904J搶先打頭陣，下週還有「群益00927」、「元大0056」順勢登場，受惠AI基建潮帶動，加上最近AI硬體投資題材火熱，在台股原型ETF中，半導體ETF今年股價表現亮眼。

以本周五即將除息的「00904」來看，4月以來截至4/13收盤止，該檔ETF含息報酬12.54%，贏過同期間大盤的11.77%；尤其，今年以來也有35.16%的突出表現，亦明顯領先大盤的22.42%，持續吸引「一般民眾」及「零股族」青睞，最新受益人數及零股人數皆同步創歷史新高，且呈連續8週維持正成長紀錄。

對此，新光臺灣半導體30（00904）ETF經理人詹佳峯表示，2026年AI加速驅動下，台灣半導體供應鏈中，全產業鏈包括晶圓廠投資、到先進封裝與測試快速發展，皆受惠於全球半導體生態系的擴充產能與技術成長需求，不少關鍵半導體元件短期缺貨難解，明年供不應求持續吃緊，帶旺半導體價格暴漲商機全面擴散，中長期基本面將迎來新一波硬投資成長浪潮。

台新投信指出，本周台積電法說會即將登場，吸引不少資金卡位台積電個股，或轉布局高含積量台股ETF，參與半導體除填息行情，建議投資人可依自身風險承受度與現金流需求，鎖定季配息型半導體ETF參與除息，中長期來看半導體ETF填息機率大，除提供每季領息收益外，資本利得成長潛力更值得期待。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法