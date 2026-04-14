金價逢低買進？要看三關鍵因素

短期內黃金走勢將受三大關鍵因素影響：美元走弱、通膨數據、美伊停火協議的脆弱性。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在持續地緣政治不確定性、各國央行購金，以及對通膨的擔憂支撐市場看漲情緒下，即使脆弱的中東停火協議可能導致金價波動，但仍保持上漲趨勢。

短期內黃金走勢將受三大關鍵因素影響：美元走弱、通膨數據、美伊停火協議的脆弱性。

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停火協議推動美元下跌，已提振黃金的吸引力，因為美元走軟使得全球買家更容易負擔得起黃​​金。即將公佈的美國通膨數據至關重要，任何持續的價格壓力跡像都可能強化黃金作為對沖購買力下降的工具的作用。

同時，儘管停火協議值得歡迎，但其穩定性仍堪憂，投資人對局勢再度緊張保持警惕。這種不確定性確保避險需求持續高漲。這些因素表明，只要地緣政治風險和通膨擔憂持續存在，黃金價格將保持波動，但整體趨勢偏向上行，投資者將迅速逢低買進。

美國和伊朗在停火後舉行的會談為全球市場帶來一定的緩解，但潛在的不確定性仍在商品和貨幣市場持續發酵。作為傳統避險資產的黃金在停火消息公佈後大幅上漲，投資人紛紛對沖停火協議的脆弱性。

這波上漲不僅反映地緣政治上的謹慎情緒，也反映更廣泛的市場情緒轉變，各國央行和機構買家都在推高對黃金的需求。同時，美元走軟，受到貨幣政策趨軟預期和對美元計價資產需求下降的影響。

停火能否持續仍不明朗，雙方都對彼此的意圖保持警惕，地區緊張局勢也依然暗流湧動。儘管停火暫時緩解人們對直接衝突的擔憂，但投資者意識到，任何談判破裂都可能重新引發動盪。

這種脆弱的和平已經影響到貴金屬市場，由於交易員對沖衝突再度爆發的風險，金價飆升。如果停火能夠維持，金價可能會趨於穩定，但人們對停火能否持續的疑慮依然存在，這確保了黃金將繼續吸引避險需求，仍在短期內對金價構成上行壓力。

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