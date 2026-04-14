氣溫飆升睡不好？日網狂推無印良品寢具

天氣轉熱，無印良品的凹凸織薄被與寢織系列，以及涼感寢織系列素來大受日本網友好評。（下載自官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕近日天氣溫回升，多地高溫已飆破30度，白天體感悶熱黏膩，入夜後熱氣仍難以散去，不少人開始出現睡不好、翻來覆去的情況。還未正式進入盛夏，就已讓人難以招架，也讓「如何在高溫中維持舒適睡眠」成為近期關注焦點，甚至有不少人開始尋找不用長時間開冷氣、也能相對省電的降溫解方。

在這波討論中，粉絲眾多的MUJI無印良品夏季寢織系列再次受到關注。每年在日本夏天熱銷的「凹凸織系列（Seersucker）」，被視為長年熱賣主力，在日本又被稱為「足球織（サッカー織）」，透過布面縱向凹凸紋路設計，有效減少布料與肌膚接觸面積，使空氣在睡眠時自然流動，達到「會呼吸」的效果。

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日本網友普遍認為，該系列最大優勢在於「洗後極速乾」，即使在梅雨季室內晾曬也能快速乾燥；同時觸感被形容為「像穿浴衣睡覺」，身體與寢具之間能維持空氣層，不易產生悶熱與黏膩感。

今年春夏除了凹凸織薄被、床包與枕套外，也全新推出家居使用的凹凸織前開拖鞋（系列售價190-1590元），主打改善夏天腳底悶汗問題，被不少日本主婦評為「洗完澡後必備」。

除了強調透氣性的凹凸織系列外，另一款備受日本消費者好評的則是「100%棉涼感系列（Cotton Cool）」。不同於市面常見以尼龍或聚酯纖維製成的涼感布料，無印良品選擇以天然棉為基底，並透過特殊加工讓纖維表面更加平滑，透過接觸肌膚時的熱傳導帶來清涼感，共有涼感薄被、薄墊、枕頭套、多用途靠枕和大型坐墊等多樣款式（售價290-1790元）。

從使用者回饋來看，該系列最大特色在於「柔軟卻帶微涼」，兼顧舒適與降溫感受；同時多數評價也指出，即使經過多次洗滌，涼感效果依舊穩定，且不易起毛球，整體耐用度表現突出。在高溫與悶熱逐漸成為常態的情況下，這類從材質與結構設計切入的寢具產品，也成為消費者在夏季提升睡眠品質的選擇之一。

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