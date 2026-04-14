台股熱翻天 15日起共16檔關緊閉 潛在標的還有15檔

證交所及櫃買公告處置股票名單，15日起共有16檔入列。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所與櫃買今日公告處置股票名單，其中集中市場有9檔、櫃買有7檔，合計16檔股票明（15）起列入處置股票，處置期間至4月28日止，另有15檔標的，明日若再成為注意股票，恐成16日起的潛在處置股票標的。

根據證交所公告，集中市場15日起列為處置股票的分別是鼎元、志聖、一詮、瑞軒、禾伸堂、訊芯-KY、聯友金屬-創、尖點、高力等9檔個股，其中鼎元、志聖、一詮、瑞軒、訊芯-KY等都是第二次處置，為每20分鐘人工撮合一次，其餘四檔則是每5分鐘撮合一次。

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櫃買則公告，駿吉-KY、光環、位速、環宇-KY、頎邦、巨漢、綠河-KY等7檔股15日起列為處置股票，其中位速為每25分鐘撮合一次，環宇-KY為每20分鐘撮合一次，綠河-KY為每10分鐘撮合一次，其餘為每5分鐘撮合一次。

此外，證交所及櫃買也揭露，包括晶技、大量、台勝科、六方科-KY、大銀微系統、雙鍵、有成精密、森崴能源、光洋科、博士旺、閎康、達航科技、勤凱、前鼎、德宏等15檔個股，若明日再成注意股票，16日起恐列入處置股票。

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