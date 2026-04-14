金管會鼓勵保險業投入「五大信賴產業」，3年目標挹注3千億。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為配合政府扶植「五大信賴產業」，及引導保險業資金投入國內產業及重要建設，協助國內產業發展，金管會訂定「鼓勵保險業辦理五大信賴暨六大核心戰略產業、基礎建設、公共投資、長照高齡事業及永續發展債券投資方案」；此方案預計透過三期計畫，引導保險業龐大的活水注入，目標在三年內，促使累計投資金額大幅增加新臺幣3000億元。

保險局副局長蔡火炎指出，為配合政策鼓勵保險業資金參與投入國內公共建設及策略性產業，除持續調適法規擴大保險業資金運用範圍及優化風險係數外，本次為鼓勵保險業投資五大信賴產業，並延續鼓勵保險業投資六大核心戰略產業及公共建設之政策主軸。

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金管會鼓勵在兼顧保戶權益保障，及保險業投資風險等考量下，積極評估及參與「五大信賴產業」等國內實體產業之投資。

蔡火炎說明，本鼓勵投資方案調整重點包括：（1）新增五大信賴產業，並擴大鼓勵保險業投資專案運用之基礎建設、配合政策之公共投資，及長期照顧服務事業、健康福祉、育幼養老醫療事業等長照高齡事業；（2）調整鼓勵方案之績效考核方式，增加專案投資重要項目之計分權重，並增加評選名額及獎項。

就實施時程方面，蔡火炎表示，期間自2026年4月1日起至2028年12月31日止，共分為三期；在經濟成長率符合預期的前提下，第一期（2026年底前）保險業對上述相關領域的投資總額預計增加800億元；第1期至第2期（2027年底）累計增加1800億元； 第1期至第3期累計增加3000億元。

其中，「財務投資」是依保險法第146條（投資股票）及第4款（投資有擔保公司債） 辦理符合五大信賴暨六大核心戰略產業、公共投資、長照高齡事業及永續發展債券之資金運用。「專案投資」是依保險法第146條之2（不動產或配合政策之地上權）、第146條之5（專案運用、公共及社會福利事業投資）及保險法第146條第4項（保險相關事業）規定辦理符合五大信賴暨六大核心戰略產業、基礎建設、公共投資、長照高齡事業之投資。

金管會表示，本次研訂鼓勵投資方案，期許保險業能在兼顧保戶權益保障，及保險業投資風險等考量下，積極評估及參與「五大信賴產業」等國內實體產業，達成「留財引資」及「協助國內產業發展」等政策目標。

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