25億土地弊案！王婉玲背LV包北檢複訊 全程泰然自若

王婉玲複訊身著燕麥色長袖上衣、卡其色長褲，頭戴深色「alo」品牌棒球帽，肩背亮黃色路易威登LV包。（記者劉詠韻攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕國內老牌壽險、台北101股東宏泰人壽遭金管會查核認為，2019年淡水區淡海段約25億元土地處分案疑未依「取得或處分資產處理準則」辦理，致公司可能受損數億元，依法函送告發。台北地檢署今展開搜索行動，並約談林鴻南、時任董事魯央毅等8被告、18名證人到案說明，與林鴻南婚姻生變的王婉玲也以被告身分被約談到案。

王婉玲以被告身分被約談到案。（記者劉詠韻攝）

從畫面可見，晚間7時許前往北檢複訊的王婉玲，身著燕麥色長袖上衣、卡其色長褲，頭戴深色「alo」品牌棒球帽，肩背亮黃色路易威登LV包。她過安檢時正專注通話，面對現場大批媒體鏡頭神情泰然；當記者詢問「是否涉案時」則未作回應，僅快步隨調查官通過安檢門進入法警室。

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本案起於，宏泰人壽公司2019年公開標售新北市淡水區淡海段4、4-1地號土地，並以約25億元價格出售。根據當時公告內容，董事會以「活化資產」為由，決議公開標售上述不動產，並授權經營團隊委託專業公司辦理估價及公開招標作業，對外表示將以公開招標方式出售，以為公司爭取最大利益，相關出售事宜亦授權董事長與得標人簽訂買賣契約。

宏泰人壽前身為1994年成立的宏福人壽，1998年間因爆發財務危機，由有「台灣地王」之稱的三重幫創辦人林堉璘所屬宏泰集團接手經營，並於2000年更名為宏泰人壽，為國內經營逾30年的本土壽險公司之一，業務範圍涵蓋人壽保險、醫療保險及投資型保險等商品。

近年宏泰人壽多次因營運或交易事項引發監理關注。2021年間，宏泰人壽因調漲「薰衣草醫療健康保險附約」保費，被金管會認定費率釐訂欠缺合理性與公平性，予以糾正並裁處罰鍰120萬元；2024年也曾因淡海美麗新廣場土地租約爭議，引發外界關注。

今年2月，宏泰人壽與同集團呈達投資共同出資，以86億餘元標得台北金融大樓約15％股權，成為台北101重要民間股東之一。

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