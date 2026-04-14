福特CEO法利：讓中國電動車入境銷售 將重創美國製造業

福特汽車執行長法利（Jim Farley）表示，若讓中國汽車製造商在美國銷售汽車，將對美國製造業造成「毀滅性」打擊。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，福特汽車執行長法利（Jim Farley）表示，若讓中國汽車製造商在美國銷售汽車，將對美國製造業造成「毀滅性」打擊。

法利13日接受《福斯新聞》節目「福斯與朋友們」訪問時表示：「不應該讓它們進入我們的國家。製造業是我們國家的心臟與靈魂，若我們因為這些進口產品而失去製造業，那對我們國家造成毀滅性打擊。」

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美國目前對中國製電動車徵收100%關稅，這實際上已將比亞迪、小米等汽車製造商擋在美國市場之外，但中國低成本、高科技的汽車正在快速佔領其他市場，包括墨西哥，光比亞迪就佔墨西哥電動車和油電混合車銷量的7成。此外，加拿大最近也與中國政府達成協議，同意每年從中國進口4.9萬輛電動車，未來5年內可能增至7萬輛。

在談到加拿大同意進口中國電動車時，法利表示，「我真希望我們不會允許它們跨過（美加）邊境」，將這些中國製電動車擋在美國市場之外，這會對美國、加拿大和墨西哥就重新簽訂貿易協議而舉行的談判產生「重大影響」。

上述言論是法利迄今對中國汽車製造商對美國構成的威脅所做出的最強硬表態。福特汽車是僅次於特斯拉（Tesla）的美國第二大電動車品牌，但近年來一直努力與中國電動車品牌競爭。

近來，法利一直在批評中國汽車製造商憑藉政府的「巨大直接（補貼）支持」來壓低價格，並利用這種不公平的優勢來嚴重破壞美國本土的汽車製造業。法利13日在《福斯新聞》的節目中表示：「這絕不可能是1場公平的競爭。」

法利還警告，允許搭載先進技術的中國電動車在美國馬路上行駛，這會對美國的國家安全構成風險。他說：「這些電動車都有10個攝影機，它們可以收集大量數據。」

美國總統川普今年1月在底特律經濟俱樂部上表示，他願意讓中國汽車製造商進入美國，只要他們在美國興建工廠並僱用美國工人。法利因此對川普政府官員指出，中國汽車製造商需與美國同業成立合資公司，並由後者取得控股權。

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