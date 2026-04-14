國土署：室內裝修仍維持既有規定 並沒有新制上路

針對網路瘋傳民眾無法自行決定裝修開工事宜，內政部國土署發出聲明，與事實不符。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕針對網路瘋傳2026年室內裝修新規定上路，民眾無法自行決定裝修開工事宜，內政部國土署發出聲明，嚴正指出與事實不符。

研擬室內裝修定型化契約 遏止「裝修蟑螂」

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並表示，目前國土署為防止裝修糾紛、遏止不法業者，也就是俗稱的「裝修蟑螂」，僅針對室內裝修定型化契約草案進行研擬，目的是降低履約爭議，至於，既有的裝修各項程序以及相關規定均未有任何變更。

國土署進一步指出，目前全國辦理登記的室內裝修業約1.7萬餘家，而室內裝修專業技術人員約3.3萬人。由於近幾年建築物室內裝修履約爭議事件屢屢傳出，裝修詐騙及蟑螂常見手法，包括非合格裝修業在施工前以便宜報價，進行誘騙；施工中，透過追加工程款項詐騙民眾錢財，或者收取多數訂金後，捲工程款落跑等不法行為，導致民眾承擔簽約後施工停擺、錢財損失及民事訴訟糾紛的風險。

因此，國土署依據消費者保護法規定，目前正擬具「建築物室內裝修設計委託及工程承攬定型化契約應記載及不得記載事項（草案）」，主要是站在保護消費者立場，防範裝修糾紛、遏止不法業者，但草案仍在研擬中，且尚未公告上路，因此，並無改變申請程序及規定。

最後，國土署提醒，室內裝修行為本來就需要依照「建築法」及相關辦法辦理，若遇到不肖業者惡意刁難，民眾可撥打「1950」消費者服務專線，或透過行政院消保會網站進行申訴。

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