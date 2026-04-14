中鼎私募案 引進台達電、台聚、大亞 合力搶AI及中東重建商機

中鼎私募案引進台達電、大亞、台聚集團。（中鼎提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內統包工程龍頭CTCI中鼎集團（9933），今日宣布透過私募方式引進全球電源管理領導廠商台達電（2308）、石化指標企業台聚集團（1304）及能源串接專家大亞集團（1609）作為策略性投資人。中鼎表示，此次私募價格並未折價，顯示投資夥伴對中鼎長期營運價值與願景的高度認同。中鼎藉此指標性的戰略聯盟，聯結中鼎EPC統包工程、台達電智慧能源、台聚高值化材料與大亞能源串接，強強聯手搶占全球AI、淨零與中東重建兆元商機。

中鼎表示，面對全球減碳浪潮與AI算力爆發，引進具備高度技術互補性的夥伴，將全面提升中鼎在AI基建及循環經濟等領域的技術門檻與獲利能力，並期攜手同盟從資料中心（Data Center）走向AI算力中心，從儲能綠電走向微電網、從廠務系統走向產線自動化。

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中鼎將藉由在台灣成功執行兩個國際知名資料中心的經驗，輔以跨領域工程能力與豐富的海外經驗，領軍進入美國、印度及東南亞等國家，結合台達電在電源及散熱的研發實力與系統整合技術，為AI資料中心提供高效可靠的基礎設施，並提供微電網、智能製造、智慧建築等領域的整體解決方案與全方位服務。

此外中鼎長期以來即為台聚集團緊密的合作夥伴，為其提供全球建廠服務，而大亞集團也是中鼎長期策略夥伴，早已是中鼎供應鏈CAP（CTCI Alliance Partner）的一員，考量AI發展的大量用電需求與中東重建商機，雙方合作，將使中鼎在最高品質電力電纜供貨無虞，且能有效強化成本控制，精準對接國家級大型基礎建設。

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