佈局次世代通訊 經部A+計畫鎖定6G、衛星通訊、全光通訊

為佈局次世代通訊產業，經濟部13日公告「A+企業創新研發淬鍊計畫-次世代通訊計畫」。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕為佈局次世代通訊產業，經濟部13日公告「A+企業創新研發淬鍊計畫-次世代通訊計畫」，目標是善用我國在半導體、IC設計、通訊模組等領域的深厚基礎，強化我國通訊產業既有優勢與未來競爭力，並掌握未來6G商用化的發展契機，引導企業朝高附加價值的軟硬整合技術發展。經濟部說明，該計畫鼓勵國內企業開發6G行動通訊、衛星通訊（含NTN）及全光通訊等次世代通訊產業技術，驅動國內廠商於6G標準底定前（預計2029年第一季）完成技術布局，搶占首波全球商機。

補助範疇有三大類別，一是6G行動通訊，包括射頻/基頻晶片、基地台元件/模組、基地台系統（含軟硬體）、核心網/網路管理系統、新興應用技術、網路端到端系統整合與場域驗證、基礎材料。

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二是衛星通訊（含NTN），包括衛星通訊地面設備/模組、衛星通訊晶片/零組件、衛星通訊酬載、應用系統整合與場域驗證、衛星本體與次系統、基礎材料。

三是全光通訊，包括全光網路（APN）傳輸與交換設備、開放式資料中心基礎（DCI）架構、智慧光網路控制與管理軟體、矽光通訊相關元件、模組或材料。

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