中信金Q1後盈餘231億元 創歷年同期新高 EPS1.18元

中信金前3月稅後盈餘231億元，創歷年同期新高。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）今（14）日公告2026年3月份自結盈餘，單月稅後盈餘75.77億元，累計前3月合併稅後盈餘231.04億元，創下歷年同期新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）為1.18元。

中信金表示，子公司中國信託銀行財管動能強勁，單月稅後獲利66.67億元。累計前3月稅後獲利165.86億元，除淨利差持續擴大外，放款、財富管理業務及刷卡消費金額均有雙位數成長，帶動整體獲利較去（2025）年同期成長23%，是歷年同期最佳表現。

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子公司台灣人壽3月份受美伊戰爭影響，股市驟跌，債券殖利率飆升，金融資產價格波動劇烈，使單月稅後獲利5.45億元。累計前3月稅後獲利77.52億元，主要來自債券及基金評價利益，過往累積CSM攤銷，以及投資型保單改採國際財務報導準則第15號重新衡量的影響。保險業務動能部分，在分紅及投資型保單銷售帶動之下，累計新契約保費達343億元，較去年同期成長142%。

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