台新新光首季大賺210.6億創新高 EPS 0.82元

台新新光首季大賺210.6億元，較去年同期成長345%，EPS為0.82元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光金控第一季大賺210.6億元！根據台新新光公布最新自結，2026年3月自結稅後淨利60.7億元，較去年同期成長437%；累計前3月稅後淨利為210.6億元，較去年同期成長345%，每股稅後淨利（EPS）為0.82元，創歷史新高。其中，主要子公司台新銀行及新光銀行獲利數字也飆高，續創歷年同期新高紀錄。

根據自結，「台新銀行」3月稅後淨利22.3億元，累積稅後淨利為63.5億元，較去年同期增加28.5%，續創歷年同期新高；主要受惠於核心業務動能強勁，帶動淨利收及淨手收呈雙位數成長。截至3月底逾放比為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為907.04%，資產品質維持穩健。

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「新光銀行」3月稅後淨利7.6億元，累計稅後淨利22.4億元，獲利續創歷史同期新高；其中，累計淨手續費收入較去年同期成長26%，表現亮眼，保險與基金等財富管理商品銷量動能強勁，帶動財管收益續創新高；另外，資產品質方面持續維持穩健，至3月底逾放比為 0.13%，備抵呆帳覆蓋率為1,007%。

「新光人壽」3月稅後淨利34.6億元，累計稅後淨利119.2億。其中，受惠於CSM穩定攤銷與經常性投資收益挹注，獲利穩定。在保險業務動能仍維持強勁，1~3月FYP達377億，年成長78%。展望未來，公司將持續監測各項核心財務指標，透過累積高品質CSM存量，確保長期財務健全。

「台新證券」3月稅後淨利1.9億元，累積稅後淨利15.7億元；元富證券3月稅後淨利0.1億元，累計稅後淨利15.1億元。合計累計稅後淨利30.8億元，較去年同期增加，主是證券市場指數上漲，交易熱絡，致營業證券處分利益及經紀手續費收入增加。

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