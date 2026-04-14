基地臺送上天！30秒看懂「高空」與「近地高空」通訊平臺差別

在強化通訊韌性的整體藍圖中，「將基地臺送上天空」成為臺灣備援機制的發展方向之一。（截自sceye官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著科技持續發展，通訊型態正由過去單一依賴地面系統，逐步擴展為多層次架構。從傳統基地臺出發，如今已進一步結合衛星與各類飛行平臺技術，在強化通訊韌性的整體藍圖中，「將基地臺送上天空」已成為臺灣備援機制的重要發展方向之一。

數位發展部資源管理司副司長陳玟良說明「非地面通訊備援機制」推動進展時指出，現行策略是在衛星與地面通訊之間，建構多層次的空中通訊架構。除了大眾熟知的衛星與高空氣球外，本次計畫更聚焦於部署彈性高、反應速度快的「近地高空通訊平臺（LAPS, Low Altitude Platform Station）」，並以國產雙旋翼無人機作為主要載具。

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陳玟良進一步說明，完整的通訊韌性體系由不同高度的節點所組成。在衛星（約500公里以上）與地面設施之間，存在一個關鍵的高空通訊緩衝層。一般高空通訊平臺多位於約20公里高度，通常以飛船或定翼無人機為載具，具備大範圍覆蓋與長時間滯空能力；而本次計畫著重發展的「近地高空通訊平臺」，則部署於較低空域，主要透過旋翼無人機執行任務。

相較於高空氣球，無人機具備快速起降與靈活部署的優勢，可在災害發生後迅速升空，針對特定區域提供即時通訊支援，其涵蓋半徑約為數公里至20公里，能依實際需求調整飛行高度與覆蓋範圍，更精準補足局部通訊缺口。

針對不同載具的應用，陳玟良進一步指出：「高空氣球雖然可以飛得高、滯空時間長，但升空準備時間較長；無人機則具備快速起降的優勢，但續航時間與載重能力相對有限。」因此，目前計畫的發展重點，在於提升無人機平臺的機動性與實用性，使其能在災害情境中發揮即時補位的關鍵角色，並透過空中鏈路與電信業者核心網路整合，確保地面設施受損時仍可維持基本通訊。

陳玟良強調，本計畫的長期目標在於讓通訊設備具備「跨平臺應用能力」。未來無論是氣球、無人機，甚至其他飛行載具，皆可依不同情境需求，靈活搭載通訊模組，逐步建構多層次的空中通訊備援網絡。

當天然災害導致區域通訊中斷時，高空基地臺可迅速部署，提供災區民眾臨時通訊服務，作為行動通訊基地臺的補充，一般民眾無須更換手機或SIM卡，即可直接以原有設備接收高空基地臺訊號，與外界保持聯繫。

另一方面，針對救災人員於山區執行搜救任務時，常因地形遮蔽導致無線電通訊不良的情況，可透過無人機結合無線電擴播機制進行訊號補強，形成無線電中繼臺（如警消無線電），此方式能即時補足通訊盲區，並可依地形動態調整飛行路徑，有效提升通訊覆蓋與任務執行效率。

數發部表示，現階段由政府先行投入概念驗證（POC），降低產業初期投入門檻，並吸引三大電信業者參與測試，預計於今年10月完成整體系統展示。期望透過分層應用，驗證提升通訊韌性方案，在臺灣天然災害頻繁的環境下，為關鍵時刻的聯繫提供多一層保障。

30秒看懂「高空」（HAPS）與「近地高空」（LAPS）通訊平臺差在哪？

【高空通訊平臺（HAPS）】

使用載具如飛船（另有定翼無人機等載具）

升空準備時間：6-10小時

預估可提供服務時間：2-3個月

通訊涵蓋範圍半徑：100-250公里

→ 適用於長時間持續性的服務

載重能力：逾100kg，載重能力較強。

成本：單機造價數十億級，可重複多次使用。

機動性：機動性較低，受氣流影響大，且充氣、升空準備時間長。

【近地高空通訊平臺（LAPS）】

使用載具如旋翼無人機

升空準備時間：0.3 -0.5小時

預估可提供服務時間：1.25小時

通訊涵蓋範圍半徑：8-20公里

→ 適用於快速出動的緊急任務

載重能力：50-75kg，每一公斤都會影響續航，基地臺需輕量化。

成本：單機造價百萬級，可重複多次使用。

機動性：機動性較高，可快速起降、定點盤旋，應變速度快。

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