戰爭衝擊需求！中國3月出口僅年增2.5％ 遠低前2月21.8％增幅

中國3月出口大幅放緩。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕中東戰火導致能源與運輸成本上漲、衝擊全球需求，中國3月成長引擎乏力，出口增速大幅放緩，暴露北京依賴製造業支撐經濟的風險。

中國海關總署14日公佈數據顯示，以美元計價，3月出口僅年增2.5％，創5個月來最低點，遠低於1至2月的21.8％增幅，以及路透經濟學家預測的年增8.3％。

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上海保銀資產首席經濟學家張智威說，「對主要出口國的成長全面放緩」，主因在於伊朗戰爭導致的全球不確定性。他補充，「由於無法將高能源價格完全轉嫁至國外消費者，因此今年中國的貿易順差將縮小」。

數據顯示，中國3月貿易順差511.3億美元，遠低於預期的1080億美元，以及去年同期的1030億美元。其中，對美出口暴跌逾26％。

中國3月進口大幅成長27.8％。為2021年11月以來最大漲幅，高於預期的年增11.2％與1至2月的19.8％增幅。根據萬神殿宏觀經濟研究公司（Pantheon Macroeconomics）的分析，近40％的進口成長來自高科技產品，其中，積體電路的採購年增50％。

作為全球最大製造業與能源進口國，中國極易受全球能源衝擊的影響。由於波斯灣的供應緊縮，中國3月的原油採購年減2.8％，不過因中國持續囤積原油，今年以來其能源進口仍成長8.9％。中國3月天然氣進口大幅下滑，年減11％至818.3萬公噸，今年以來的進口量低於去年設定的目標4％。

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