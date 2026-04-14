熱錢回流！新台幣升9.5分收31.69元 逾1個月新高

新台幣今以31.69元兌1美元作收，升值9.5分。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕川普稱伊朗來電盼達協議，市場預期美伊有望進行新一輪談判，避險情緒降溫，熱錢大舉回流，激勵今日股匯雙漲，台股大漲838點，新台幣盤中升值逾1角，終場以31.69元兌1美元作收、升值9.5分，匯價創逾1個月新高，合計台北及元太外匯市場總成交量20.02億美元。

匯銀人士表示，市場預期美伊將進行第2輪談判，激勵亞太股市強漲，台股大漲838.83點、收在3萬6296.12點，三大法人合計買超687.62億元，其中外資買超689.08億元、創下外資單日買超史上第5大紀錄。新台幣早盤以31.73元開出，隨後在美元轉弱、台股大漲、熱錢湧入等助攻下， 盤中升值逾1角，最高來到31.65元，終場收在31.69元。

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外匯交易員表示，中東戰爭爆發以來，外資大量進出，影響新台幣匯率走勢，受到美伊醞釀新一輪談判的消息激勵，外資大舉匯入，推升股匯同步上揚；不過，當前國際情勢變化快速，幾乎可說一日一變，預料在國際局勢真正明朗之前，新台幣匯率短期將維持區間震盪。

根據央行統計，今天截至下午4點止，美元指數下跌0.7%，亞幣紛紛走升，韓元升值0.77%、日圓升值0.33%、新台幣升0.3%、人民幣升0.25%、新加坡幣也升0.24%。

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