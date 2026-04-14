麥味登破千店 董事長卓靖倫：每4家超商商圈就要有1家麥味登

揚秦董事長卓靖倫表示，揚秦希望未來平均每1萬人就要有1家麥味登，相當於每4家便利商店的商圈就要有1家麥味登，全台預估要開到2300家店。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕揚秦（2755）旗下麥味登早午餐全台正式破1000店大關，第1000店落腳台中中山醫，揚秦董事長卓靖倫表示，千店不是終點，揚秦希望未來平均每1萬人就要有1家麥味登，相當於每4家便利商店的商圈就要有1家麥味登，全台預估要開到2300家店。

歡慶「麥味登」突破1000店大關，揚秦今天也舉辦「千店同慶・溫暖傳遞」活動，捐贈1000份早餐券給心路基金會。

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卓靖倫表示，麥味登過去幾年每年平均展店速度為1年淨增100~150家門市，今年預計淨增120家門市，麥味登從1000店邁向2000店只是時間問題，麥味登希望既有加盟主在既有商圈內做複數加盟，目前已有35%加盟主經營兩家以上門市。

目前全台麥味登的空白區主要在新興住宅區，加上台積電在台灣的擴展腳步從2027年到2030年都已拍板，麥味登將瞄準台積電設廠周邊商機，並爭取進駐台積電廠內等。

卓靖倫說，早餐速食的餐飲型態是台灣飲食文化堆疊出來的產業類型，在全球是很獨特的存在，菜單有100多種餐點，在海外複製很有難度，麥味登沒有去海外的打算，炸雞大獅到海外拓展比較適合，將是揚秦是下一個成長動能。

截至目前，「麥味登」全台總店數1009家，「炸雞大獅」海內外店數126家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數8家，「檳城煎蕊」店數1家。

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