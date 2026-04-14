基米預計5月中旬創新板掛牌上市 今年將虧轉盈

基米預計5月中旬於創新板掛牌上市。圖左為基米董事長周孟賢、右為總經理江俊奇。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕基因定序領導大廠基龍米克斯（以下簡稱基米，股票代碼：4195）預計5月中旬掛牌創新板、承銷價暫定25元。

基米是台灣最大的商業基因體定序公司，董事長周孟賢表示，基米的核心技術源自DNA定序領域，深耕逾25年來不僅擁有全台最大的基因體及多體學實驗室，提供齊全的定序技術平台與高通量分析能力，為客戶提供一站式的全方位解決方案，在疫情期間除支援國內的基因檢測需求外，更積極升級轉型，率先建置台灣第一座符合PIC/S GMP規範的核酸與胜肽合成廠，目前已成功開發核酸疫苗佐劑的克級生產製程，以及提供高品質的短鏈核酸藥物API，打造整合基因研究、開發與製造的CRDMO服務模式，填補國內生技原料缺口，完善台灣疫苗、核酸藥物與細胞治療產業鏈。

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此外，基米也同步擴展臨床檢測與代理服務，去年陸續取得涵蓋癌症篩檢與用藥指引、遺傳代謝與罕見疾病，以及產前新生兒染色體與基因變異檢測等10項LDTs認證；今年3月深化與賽默飛世爾的合作關係，拿下PCR儀台灣代理權；近期公司延伸既有基因定序專業，攜手國家級研究機構共同開發犬貓遺傳性疾病基因檢測技術，準備進軍快速成長的寵物精準醫療市場。

受惠NGS（次世代基因定序）與多體學專案挹注，以及儀器代理業績翻倍增長的激勵，基米去年合併營收7.08億元、年增36.86%，改寫歷史新高。今年第一季在多體學科研服務、臨床檢測、CRDMO及儀器代理等四大業務穩健發展下，累計合併營收1.51億元，年增24.66%。

周孟賢表示，今年營收表現可望維持首季的年增幅度，並在經濟規模變大下，今年將可順利轉虧為盈，對今年整體成長展望樂觀。

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