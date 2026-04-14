海上封鎖被1艘「黑船」成功闖關 伊朗以「1句話」點破川普困境

在美國軍方開始封鎖伊朗港口後，一艘被列入制裁黑名單的中國油輪，成為首艘通過荷姆茲海峽的船隻。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國軍方開始封鎖伊朗港口後，一艘被列入制裁黑名單的中國油輪，成為首艘通過荷姆茲海峽的船隻，伊朗藉此事件嘲諷川普，並表示，海上封鎖只針對「川普不怕的國家」。

一艘與中國有關的、受美國制裁的油輪週二穿越荷姆茲海峽，成為美國軍方開始封鎖伊朗港口後首批通過這一能源咽喉要道的船隻之一。

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儘管川普發出威脅，但這艘與中國有關的船隻仍穿越荷姆茲海峽，這給了伊朗反擊美國的把柄，伊朗強調封鎖只針對「川普不怕的國家」。

海事交通數據顯示，中程油輪「富星號」（Rich Starry）在成功穿越荷姆茲海峽後，目前已進入阿曼灣。該船是一艘3萬6000載重噸的化學品和石油綜合油輪。目前尚不清楚「富星號」貨輪是否運載來自伊朗的石油。

所有權記錄顯示，這艘油輪與一家已被美國制裁的上海公司有關聯，但其貨物和最終目的地仍不明朗。

根據彭博報導，這艘懸掛馬拉威國旗的油輪在周一封鎖生效時曾折返。然而，在廣播中表明其船員均為中國籍後，該船重新啟程穿越荷姆茲海峽。這也標誌著美國海軍在執行封鎖時首次面臨此類挑戰。

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