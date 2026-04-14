台達電強化解決方案能力 砸近10億元參與中鼎私募

台達電持續強化系統整合與解決方案能力，管理層今天拍板砸下9.99億元取得中鼎工程私募普通股，持股約2.98%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續強化系統整合與解決方案能力，管理層今天拍板砸下9.99億元取得中鼎工程私募普通股，持股約2.98%。法人指出，此次投資主要在於強化整體解決方案能力，藉由導入工程整合資源，進一步擴大在能源與大型專案領域的布局深度。

台達電發言人周志宏指出，集團此次取得中鼎工程私募普通股2818.4萬股，每股價格35.48元，交易總金額約9.99億元，持股比例約2.98%，每股淨值為22.66元。交易價格參考依據是獨立專家出具的交易價格合理性意見書，由於本次投資屬私募有價證券，依規定具轉讓限制，集團在手現金足以支付本案所需價金。

請繼續往下閱讀...

法人從策略面觀察，台達電近年積極由電源供應器與設備製造商，朝向系統整合與解決方案提供者轉型，產品版圖涵蓋電源、散熱、能源管理與資料中心基礎設施。此次入股中鼎工程，等同補上工程統包（EPC）關鍵拼圖，未來在能源基礎建設、智慧工廠與大型資料中心專案中，將有機會提供從設備、系統到工程的一站式服務，提升整體附加價值與專案掌握度。

業界分析，隨著AI資料中心與高功率運算需求快速成長，電力與能源系統設計日益複雜，單一設備供應已難滿足客戶需求，轉向整體解決方案與工程整合已成趨勢。台達電透過此次策略投資，有助於深化在高階應用市場的競爭力，並強化在全球大型專案中的參與角色。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法