亞洲生技大會今年7月中舉行 AI應用為主軸

亞洲生技大會預計7月中舉行。圖左起台灣生物產業協會理事長劉理成、亞洲生技大會主席李鍾熙、台灣生物產業協會祕書長林治華。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕由台灣生物產業發展協會與全球生技協會共同主辦的年度國際盛會「亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan 2026）」，將於7月15日至19日於台北南港展覽館盛大舉行。今年以「亞洲創新，引領全球」為主題，並以「速度（Speed）」為核心概念，「AI整合力」為主軸，串聯全球之創新、投資、法規、及供應鏈，以打造加速生技創新產業化的國際平台。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年BIO Asia有三大特色，包括展現AI新時代快速商業化之新機會、彰顯亞洲生醫產業之新優勢、擴大國際及學研界之參與。他表示，有鑑於生技產業的核心競爭力為「From Bench to Bed Side」的速度，也就是從學術研究轉化落實為病患用藥的時效，而AI科技提供了全新的加速整合能力，因此今年大會特別籌劃了多項研討會，希望能充分運用AI，串聯科研創新、投資、法規、及供應鏈各環節，展現加快生技創新產業化的新機會。

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台灣生物產業發展協會副理事長馬海怡指出，以新藥為例，憑藉導入AI技術，以及亞洲CDMO、CRO產業鏈，導入加速審查機制等，藥物開發至進入市場時間可望縮短5到7年。

台灣生物產業發展協會劉理成理事長表示，在產政學研醫各界協同努力下，台灣在全球生技產業的角色，正逐步提升，也呼應亞洲生技大會的規模連年成長的趨勢，在政策支持與產業基礎加持下，台灣正逐步從製造與研發基地，轉型為亞太生技創新與投資樞紐。他也表示，由於歷年成果備受肯定，在台灣舉辦的「亞洲生技大會」，將成為每年國際上最重要的生技展會之一。

此外，隨著國際投資機構與產業參與持續升溫，今年大會無論在商機媒合、國際參與及區域合作規模上皆再比往年擴大。預估今年媒合邀約場次將突破1萬場，展覽規模達2200個攤位，國家館與區域合作論壇參與國亦超過20國，顯示亞洲已成為全球生技產業關注的新市場，也大幅提升台灣在全球的能見度。

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