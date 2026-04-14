LINE官方帳號認證大改版！4月起「灰盾牌消失」 一眼辨識真假帳號

LINE宣佈自4月起，灰色盾牌正式走入歷史，未來，用戶只需透過「顏色」與「位置」兩大重點，即可一眼秒懂帳號的真實性。（截自官方部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕為了強化平台安全性並降低用戶受騙風險，LINE宣布將於2026年4月起，全面升級官方帳號的「認證盾牌」機制，透過更直覺的視覺設計，強化用戶辨識帳號真實性的能力，進一步提升平台整體安全性，未來，用戶只需透過「顏色」與「位置」兩大重點，即可一眼秒懂帳號的真實性。

此次改版最大亮點，在於導入全新的綠色與藍色盾牌徽章，凡通過官方審核的「已認證官方帳號」，都將配有辨識度更高的專屬標示。而過去常見的灰色盾牌（一般官方帳號）將全面退場，未來，未經認證的官方帳號將不再顯示任何盾牌圖示，也就是說，只要帳號名稱旁沒有徽章，即代表該帳號屬於「一般官方帳號（未認證）」。

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LINE指出，這項調整的核心目標，是讓用戶能「一眼辨識」帳號狀態，降低混淆與誤判風險。用戶若想確認互動對象是否為認證帳號，可透過兩個主要位置快速辨識：首先是在聊天對話室中，認證官方帳號的徽章顯示名稱前方；其次，點進官方帳號的專屬主頁，可以清楚看到認證徽章。

根據LINE官方說明，所謂「認證官方帳號」，是指通過平台審核、具備一定品牌或組織真實性的帳號，通常需提交企業或商家相關證明資料，並經由官方審查機制確認後，才會授予認證徽章；而未通過審核的帳號，則歸類為一般官方帳號，功能上仍可使用，但在信任度與曝光機制上會有所區別。此一制度設計，也有助於用戶在搜尋或互動時，優先辨識具備真實背景的帳號來源。

在帳號分類方面，LINE也進一步強化識別機制。為了區隔個人帳號，未認證的官方帳號，其名稱下方將固定顯示如「官方帳號正在自動回覆訊息」等字樣，一般（未認證）帳號無法「不顯示」回覆狀態，確保用戶辨識此為官方帳號。

針對常見的詐騙手法，LINE也特別提醒，用戶應認明官方認證徽章的「正確標示位置」，若有帳號僅在名稱或狀態欄自行標註「已認證」等字樣，但無官方盾牌標示，請提高警覺，小心防範可疑帳號。

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