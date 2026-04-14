怡利電車用電子展 首度展示車載無人機

汽車電子廠怡利電子（2497）今日於「2026 台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）」亮眼登場。（取自怡利電子官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車電子廠怡利電子（2497）今日於「2026 台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）」亮眼登場，怡利電子成功整合統亞電子、擴張二輪及特定交通工具車用電子市場，並首度公開展示自主研發的「車載無人機」。

怡利電子表示，本次展出的產品線大致可分為4大類，第一大類為怡利既有的四輪產品線，包括ARHUD、車機、環景鏡頭等；第二類為統亞電子的二輪、農建機、水上載具之電子組件。

請繼續往下閱讀...

第三類為無人機成品與無人機引擎精密組件，其中引擎組件來自子公司統亞公司精密加工廠，無人機成品為地面或水面載具的斥侯無人機，怡利的第一個無人機產品是安裝在拖車頭上，應用於貨櫃車頭與拖車頭的駕駛視野輔助系統，可以彌補貨櫃或被拖車車身周邊與後方的視野盲區，大幅提升行車安全。

無人機與車頂機堡整合設計，無人機依任務自主起降飛行，無須人為操作，其飛控軟體為怡利自主研發，有別於傳統FPV無人機，另形成一個別市場，符合怡利的既有汽車產業通路，未來不排除進入軍工市場。

第四類為怡利與某知名車廠一階（Tier 1）供應商策略聯盟與相互技術授權，在中國以外的國家如台灣或泰國進行本地化採購與生產，在非紅供應鏈上具有絕對的優勢。

怡利電子表示，透過台灣、中國江蘇、泰國三地的完整生產線，全球戰略佈局，跨界聯盟創造雙贏，加上統亞電子的生力軍，集團已具備彈性運用全球產能的能力，積極開拓印度、中東及歐美市場。

怡利電子強調，未來將持續以獨創技術改變車載資訊的顯示型態，從二輪、四輪到無人機，為全球客戶提供更先進、更安全的行車保障，鞏固其作為全球車廠優先合作夥伴的地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法