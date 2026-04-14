研華鎖定車載邊緣AI 推動智慧交通方案規模化

研華指出，隨著智慧交通與車聯網應用快速發展，公司持續深化車載邊緣運算架構。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）今日揮軍台灣國際智慧移動展，聚焦車載Edge AI（邊緣人工智慧）應用，鎖定車用邊緣AI（Mobility Edge AI）從實際場域驗證邁向規模化部署的商機，攜手生態系夥伴向市場釋出涵蓋自駕車、智慧交通、車隊管理與智慧港口等解決方案，加速AI車載技術落地商用。

研華指出，隨著智慧交通與車聯網應用快速發展，公司持續深化In-Vehicle Edge Computing（車載邊緣運算）架構，整合硬體平台、軟體架構與產業應用，將AI從單點技術導入轉化為可複製、可擴展的產業解決方案，進一步推動車載AI由示範場域走向大規模部署。

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在應用布局上，研華解決方案覆蓋涵蓋多元場域，包括透過整合工業級鏡頭與光達感測技術，打造自駕車輛360度環景感知系統，可即時偵測駕駛疲勞與分心行為，並預警碰撞與盲點風險；在道路端則導入AI影像辨識與即時運算能力，進行車輛辨識、交通流量分析與路口淨空管理，提升整體交通效率與城市治理能力。

同時，在商業營運場景方面，研華結合智慧導航與路順規劃系統，協助企業優化車隊調度，最高可降低約25%里程油耗，並提升約16%車隊利用率；在港口應用上，則透過AI影像辨識技術，讓工程車輛可自動辨識貨櫃號碼並同步系統資料，實現作業流程數位化與透明化，大幅提升轉運效率。

此外，研華亦強化綠色永續布局，推出結合太陽能與低功耗設計的戶外資產追蹤方案，電池續航力最長可達5年，協助企業進行全球資產管理與碳排放監測，呼應企業對ESG（環境、社會、公司治理）與低碳營運的需求。

展望後市，研華強調，AI技術的關鍵不僅在於運算能力，更在於能否於真實且嚴苛的場域中穩定運作，並成功實現規模化部署。公司將持續透過軟硬整合平台與全球夥伴合作，推動AI車載應用從單點落地走向產業化，打造更安全、高效且低碳的智慧交通體系。

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