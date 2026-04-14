川普封鎖港口最快10天見效？伊朗除了石油 還有「2大致命痛點」

美國已對伊朗港口實施封鎖行動，海上對峙風險迅速升高。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火開打後，外界普遍預期伊朗會封鎖荷姆茲海峽。然而，幾乎沒有人預料到，短短不到2個月，川普會自行對伊朗港口與沿海地區的航運實施封鎖。《經濟學人》指出，川普希望透過經濟封鎖，迫使伊朗在轟炸未果的情況下，重新開放海峽通道。這是一場危險的賭注，可能加劇全球能源危機，並引發進一步的局勢升級。

《經濟學人》指出，美方反過來祭出封鎖令，川普要傳達的訊息很明確，「既然中立國貨船無法自由通行，那麼伊朗的貨物也休想」，軍事專家表示，軍事層面「完全可行」，美國可以輕易登船攔截船隻，他表示「不需要抓到每一艘船，只要足夠多，就能傳達訊號。」

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這項行動的目的，推測是要切斷伊朗經濟命脈，迫使其在談判上讓步。理論上，伊朗確實脆弱。根據數據公司Vortexa的分析師Ernest Censier指出，在全面封鎖下，伊朗可能在20天內被迫削減原油產量，甚至最快10天內就出現壓力。布魯金斯研究所研究員Robin Brooks主張「隨著伊朗石油出口崩潰，將沒有資金進口，經濟活動會崩解，貨幣貶值並進入惡性通膨循環。我毫不懷疑這會迫使政權回到談判桌。」

然而，另一派觀點並不樂觀。智庫Bourse & Bazaar Foundation執行長指出，伊朗早已預期石油出口會受影響，戰爭期間能夠出口至印度已經算是賺到。在2020年，美國試圖重創伊朗經濟時，其原油出口曾降至每日40萬桶以下，但伊朗仍然撐過來。

《經濟學人》指出，面對封鎖令，伊朗更大的弱點在「糧食」與「原料進口」。伊朗仍依賴部分海運進口，例如小麥曾有五分之一來自阿聯，大部分玉米則來自巴西與烏克蘭。部分糧食可透過俄羅斯、哈薩克或經土耳其、亞洲中部陸路替代，但成本更高。

更大弱點在於大豆，伊朗幾乎所有動物飼料與植物油都依賴進口原料。如果受阻，食品價格將急劇上升，而食品價格在3月已比去年同期上漲110%。

這次封鎖留下2大風險，首先是進一步衝擊能源市場，包括美國本身，且可能牽動共和黨期中選舉選情；二是可能捲入其他國家的外交與國際法後果。

如果美國成功切斷伊朗外匯來源，同時避免油價飆升與過度軍事升級，或許能在談判中取得優勢。但伊朗認為自己已經在第一輪對抗中存活下來，保住核材料並掌控荷姆茲海峽，因此有信心再度撐過壓力。一名前英國皇家海軍智庫負責人Kevin Rowlands指出「這是長期戰，否則毫無意義。封鎖不可能只持續一週。」

更廣泛而言，此次行動顯示航行自由原則正受到嚴重衝擊，也動搖國際法與以規則為基礎的國際秩序。Kevin Rowlands總結「這可能是對所謂國際秩序的最後一擊之一。」

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