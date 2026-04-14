美301調查5/5開公聽會 卓榮泰：談判資料準備妥當

行政院長卓榮泰。（記者王藝菘攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕美國貿易代表署（USTR）3月11日宣布就「產能過剩」問題對16個經濟體啟動301調查，12日再宣布就「強迫勞動」議題對60個經濟體啟動301調查，台灣也列入名單中。立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委李彥秀詢問，301條款將在5月5日於美國華盛頓召開公聽會，政院是否派人、準備情形為何？行政院長卓榮泰回應，會派與美方相對層級的人員參加會談，要談判的資料內容都準備妥當了。

李彥秀指出，半導體跟晶片對台灣來說太重要了，整個產業都擔心，若301條款談不好，會增加其關稅成本等，美方將於5月5日召開公聽會，我方是否準備好回應。

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卓榮泰表示，過去一個半月來，行政院非常努力處理中東情勢整個安定民生的重要工作，也沒有放棄對美談判，尤其在連假這一、兩天，包括這個週六、週日，還在緊鑼密鼓的準備工作，目前準備好了。

李彥秀詢問，是否會派人過去參加公聽會？經濟部長龔明鑫表示，駐美的代表會派人參加；卓榮泰也說，會派與美方相對層級的人員參加會談，要談判的資料內容都準備妥當了。

李彥秀也問，台灣在國際貿易的談判角色越來越重要，經貿談判辦公室是任務編組，未來台灣在國際貿易、半導體晶片的任務編組是否足夠，人才的培訓對國家非常重要，未來是否有常態的辦公室去做談判工作，是否會有談判官？

卓榮泰回應，隨著台灣在國際經貿地位上越發重要，這種常設性的談判機構，過去是沒有這樣的任務編組，這一次在對美談判以後，已經編了6位常設文官在內，因為觀察其他各個國家談判的機構，我們是有必要做這樣的檢討，往這一步跨進。

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