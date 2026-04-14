台積電飆出新天價市值突破53兆 強大業績穩住戰爭市場情緒 外資續看漲

台積電股價在法說會前飆出2055元新天價，今（14日）市值突破53兆元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電股價在法說會前飆出2055元新天價，今（14日）市值突破53兆元。由於地緣政治緊張局勢，特別是與伊朗衝突相關的局勢，股市目前面臨不確定性，而台積電的業績可能有助於穩定投資人情緒。

台積電今早開盤氣勢如虹，跳空漲至2015元。盤中漲勢不斷擴大，股價收盤上漲65元，漲幅3.27%，創歷史新高，市值飆升到53兆2913億元。

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台積電預計將於4月16日公佈強勁的第一季財報，受人工智慧市場強勁需求的推動，預計每股收益將成長55%，營收將成長40%。該公司預計將連續第四個季度創下利潤新高，這得益於其在先進晶片技術方面的持續投資。

分析師一致看好台積電（ADR）的潛力，給的目標股價高於目前市場價值。其中巴克萊銀行給的目標價最高為450美元。所有分析師給出的目標價均高於目前370.6美元的市場價格。

台積電ADR目前的市價為370.6美元。巴克萊等分析師設定了450美元的遠期目標價，顯示其股價有上漲空間。雖然近期沒有上調評級，但Needham重申了其買入評級，目標價為410美元，這反映出對台積電未來業績的信心。

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