年薪187萬、月靠1.2萬零用錢節儉生活 他退休前「翻開存摺」當場崩潰

日媒以真實案例揭示，若缺乏財務透明與規劃，即使距離退休只剩一步，也可能才發現真正的財務現實。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕很多人認為，只要收入夠高，退休資金自然會累積充足。然而，日本一名年收約950萬日圓（約新台幣187萬元）的58歲男子，在退休前2年意外發現，自己以為已累積的老後資金，實際上與想像有巨大落差，最終僅剩約94萬日圓（約新台幣18萬元）可動用存款，當場崩潰。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，在製造業任職的伸一（化名，58歲），收約950萬日圓，距離退休僅剩2年時，某天在家中翻閱存摺時突然愣住。他原本認為家庭存款至少應有約1000萬日圓（約新台幣197萬元），但眼前的數字卻僅約94萬日圓，他表示「一開始以為自己看錯了，是不是少了一個零。」

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雖然家庭仍持有投資信託與保險等資產，但可立即動用的現金幾乎所剩無幾，這也讓他首次意識到，自己過去認為的「存款充足」，其實只是錯覺。

伸一表示，自己長年將薪資匯入家庭帳戶，只領取每月6萬日圓（約新台幣1.2萬元）零用錢，平時已經減少了參加聚會喝酒的次數，也沒有購買奢侈品的愛好，其餘財務全交由妻子美香（化名，55歲）管理。

然而，在公司舉辦的退休準備講座中，講師提醒「請先確認自己真正擁有多少金融資產。」這句話成為轉捩點。當晚他向妻子詢問家中存款狀況，才首次看到真實數字。

面對丈夫的震驚，妻子坦言，家庭資金早已因多項支出大幅縮減。包括子女大學與補習費用支出超出預期、母親進入照護狀態後的醫療與生活支援費用，以及房貸提前償還，加上近年物價上漲，都讓家庭現金快速消耗，妻子說「不是不想存，而是一直在支出。」

面對突如其來的財務現實，伸一坦言最初感到衝擊，但最終並未責怪妻子，他說「比起生氣，我更震驚的是，自己竟然什麼都不知道。」夫妻兩人隨後首度共同整理家庭財務，重新檢視年金預估、房貸、醫療費與生活開支，並開始討論是否需要調整生活方式或居住規劃，以因應退休後的現實需求。

報導指，伸一的故事並非個案，而是許多家庭可能面臨的縮影。當高收入被日常開支與長期負擔逐步消耗，若缺乏透明與規劃，即使距離退休只剩一步，也可能才發現真正的財務現實。

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