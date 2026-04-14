AI浪潮與先進製程帶動 南科1、2月營收直逼5千億

南科今年1、2月的營業額直逼5千億，比去年同期成長逾兩成。（南科管理局提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受惠於全球人工智慧（AI）浪潮與半導體先進製程的強勁需求，南部科學園區在積體電路產業的領航帶動下，今年1至2月的營業額高達4929.68億元，較去年同期營業額顯著增加22.25%，不僅展現穩健的擴張動能，更持續鞏固在全球高科技供應鏈的核心地位，可望為全年亮眼成長揭開序幕。

南科管理局統計，積體電路產業因高效能運算（HPC）與AI應用的強勁拉貨，3奈米、5奈米先進製程持續供不應求，1、2月營業額達4326.44億元，較去年同期成長25.24%，呈現「淡季不淡」的榮景；電腦及周邊產業受惠雲端資料中心發展與全球AI基礎建設擴張，促進通用型與AI伺服器需求持續強勁，1、2月營業額達94.72億元，較去年同期成長23.56%。

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通訊產業受惠技術規格升級動能，關鍵功率組件銷售暢旺，1、2月營業額達26.65億元，較去年同期成長17.92%；精密機械產業受惠全球半導體相關產業與AI應用需求持續熱絡，帶動精密元組件及自動化系統穩定成長，1、2月營業額達149.79億元，較去年同期成長11.67%。

至於生物技術產業在醫療器材與原料藥國際市場開拓有成下，本期營業額達24.58億元，較去年同期成長11.17%，管理局認為展現了園區多元產業並進之綜效，為今年全年營運奠定良好基礎。

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