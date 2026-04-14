退休生活怎樣才算安全？股神巴菲特揭要做到「這12件事」

巴菲特說只有做到這12件事，你的退休生活才算安全。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特（Warren Buffett）從不追求浮誇，這正是人們願意聽他建議的原因。幾十年來，他一直強調簡單、紀律性的理財習慣，並透過這些原則，把普通儲蓄轉化為真正的財富。美媒報導，巴菲特指出，在沒有做到以下這12件事之前，你的退休都不算安全。

1.長期持續支出低於收入：巴菲特的生活方式與他的財富相比非常樸素，而且是刻意如此。他多次強調，財富來自控制支出，而不是一味追求更高收入。對退休來說尤其重要，支出越低，儲蓄壓力越小，市場波動也不會那麼可怕，人生選擇也更多。這不是要你過苦日子，而是要保留「餘裕」。當生活不隨收入無限膨脹時，財務自由才會出現。

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2.長期投資，而不是追逐短期波動：巴菲特曾說，股市是「把錢從急躁的人手中轉移到有耐心的人手中的工具」。退休資金本來就是長期資金，而他認為，基於反應的投資往往弊大於利。真正幫助退休生活的不是快速獲利，而是數十年的穩定成長。當你的策略以長期為核心時，市場波動就不再是威脅，而只是噪音。

3.投資保持簡單：巴菲特長期批評過度複雜的金融產品與策略。他的建議很直接，如果你不懂，就不要買。很多人會被「高級」投資吸引，但複雜不等於安全。簡單的策略能降低風險、減少費用，也讓人更安心。建立穩定退休生活，不需要花俏操作，只需要清晰與一致性。

4.避免高費用與昂貴中介：巴菲特最常提醒的一點就是費用問題。即使只是小比例費用，長期下來也會嚴重侵蝕退休資產。他指出，華爾街往往在投資人沒有賺錢時依然獲利，這對退休族群尤其不利。低費用投資方式能讓更多收益持續複利成長。重點很簡單，費用越低，你留下的錢越多。

5.不要試圖擇時進出市場：巴菲特直言沒有人能準確預測短期市場走勢，包括專家。想要抓低買高賣，通常只會適得其反。對退休儲蓄來說，擇時不只增加壓力，也增加風險。穩定、紀律性的投資節奏，比任何猜測市場的行為都更可靠。

6.保留現金緩衝：巴菲特會持有現金，不是因為害怕投資，而是因為現金能提供彈性。人生會有突發狀況，醫療費、失業、經濟衰退或意外支出。當你有緩衝時，就不必在市場下跌時被迫賣出資產。現金不是浪費，而是安全感。

7.避免高利率債務：巴菲特曾把高利率債務比喻為「人生的枷鎖」。它會吞噬未來收入，限制財富累積能力。退休規劃的核心，就是讓資金流向未來，而不是被利息消耗。清掉高成本債務，就是替未來創造更多自由現金流。

8.持有能創造價值的資產：巴菲特偏好能產生價值的資產，而不是只會放著不動的東西。對退休來說，就是要持有具備成長與收益能力的投資，而不是只持有現金或收藏品。真正的財富來自資產持續運作，而不是閒置。

9.不要把所有錢放在同一個籃子裡：雖然巴菲特個人投資偏集中，但他仍建議一般投資人分散風險。退休資金不應該押在單一公司、產業或趨勢上。分散投資無法消除風險，但可以降低單一失敗帶來的衝擊。

10.避免情緒化決策：巴菲特常說，在投資中，情緒比智商更重要。恐懼、貪婪與興奮，都可能導致錯誤決策，破壞退休計畫。冷靜與紀律，才能守住長期目標。理性永遠勝過衝動。

11.持續學習理財知識：巴菲特每天花大量時間閱讀與學習。他認為更好的資訊，會帶來更好的決策。對退休規劃來說，就是要持續關注財務狀況、理解基本投資概念，並跟上制度與環境變化。知識不能消除不確定性，但能減少意外。

12.擁有明確計畫並堅持執行：巴菲特重視制度勝過臨時決策。清楚且簡單的投資計畫，能提供穩定架構。沒有計畫時，市場波動與情緒會主導行為。有計畫時，退休就不再是猜測，而是有方向的行動。策略永遠勝過衝動。

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