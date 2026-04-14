宏泰人壽捲25億土地交易弊案！ 檢調搜索約談26人

宏泰人壽7年前標售淡水土地案引發爭議，金管會認為交易過程疑有異常，已函送告發，檢調今展開搜索偵辦。（資料照，圖由宏泰人壽提供）

〔記者劉詠韻／台北報導〕宏泰人壽公司7年前公開標售新北市淡水區淡海段土地案，金管會查核後認為交易過程異常，依法函送告發。台北地檢署今指揮調查局北部地區機動工作站，前往主席林鴻南等8人居所、宏泰人壽公司共12處搜索，並通知時任董事魯央毅在內的涉案8名被告、18名證人到案說明，全案將朝違反證券交易法等方向偵辦。

根據當時公告內容，董事會以「活化資產」為由，決議公開標售上述不動產，並授權經營團隊委託專業公司辦理估價及公開招標作業，對外表示將以公開招標方式出售。（記者劉詠韻翻攝）

宏泰人壽於2019年5月14日董事會決議公開標售新北市淡水區淡海段4、4-1地號土地，最後以約25億元價格出售。根據當時公告內容，董事會以「活化資產」為由，決議公開標售上述不動產，並授權經營團隊委託專業公司辦理估價及公開招標作業，對外表示將以公開招標方式出售，以為公司爭取最大利益，相關出售事宜亦授權董事長與得標人簽訂買賣契約。

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不過，金管會查核後認為，該筆資產處分過程中，部分決策及執行程序可能未依公司既定內控機制及資產處理準則辦理，疑涉違反證券交易法等規定，因而將全案函送北檢依法告發。

根據初步了解，林鴻南涉案金流並無直接流入個人帳戶或中飽私囊；檢調目前著重釐清整體決策過程及交易安排，是否違反一般商業慣例或公司內部規定，導致公司在處分資產時未能爭取最有利條件，進而涉及違反證券交易法或損及公司利益等責任。

林鴻南為宏泰集團創辦人林堉璘的三子，現任宏泰企業機構執行常務董事暨總經理，全權掌管千億資產的房地產與金融版圖，陸續接手宏盛建設、主導宏泰人壽，並轉型多元經營，近年因婚變官司與家族土地糾紛備受關注。

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