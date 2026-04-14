台新證券系統再度大當機 券商：確保每位客戶權益

台新證券系統再度大當機，公司於第一時間進行系統盤查及修正處理，目前已恢復正常運作，台新強調，一定會確保每位客戶權益（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新證券系統今天（14日）再度當機大出包！市場傳出，台新證券因為發生重覆下單、錯帳金額逾1億元，對此，台新證券今天回應表示，針對部分客戶反映下單後未即時取得委託及成交回報的情形，公司於第一時間進行系統盤查及修正處理，目前已恢復正常運作。台新證券強調，深表歉意，至於錯帳金額必須再進一步盤點。

台股大盤今天再創新高，收盤衝破3萬6000點大關，成交值放大到逾9700億元；不過，上周一（6 日）台新證券與元富證券才宣布正式合併，成為全國第四大券商，不料，合併後系統至今系統仍出包，除了上週，今天下單傳出災情，投資人罵聲連連，相關主管機關也頻頻接到申訴電話。

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台新證券今天說明，第一，針對今（14）日部分客戶反映下單後未即時取得委託及成交回報之情形，公司於第一時間進行系統盤查及修正處理，目前已恢復正常運作。其次，客戶如有任何交易或帳務疑義，可透過客服專線或洽詢所屬營業員協助確認。第三，台新證券一定確保每位客戶的權益與操作需求，皆獲妥善處理。

據了解，台新證券再度發生大當機事件，除了儘快恢復正常運作，主管機關金管會也要求，必須要在最短時間內，查明相關原因，並提出調查內容、處理方式及改善措施等。

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