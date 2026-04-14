台股創高推升00631L人氣 近5萬小資族進場卡位

台股創新高帶動00631L狂飆，近5萬小資族進場卡位。（擷取自元大投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕美伊戰事訊息鈍化，市場情緒回溫推升台股突破3萬6千點、改寫歷史新高，元大台灣50正2（00631L）今日再大漲5.12%，成交量超過21.4萬張，成交金額衝上ETF第三，累計分割後投資人數增加近5萬人，00631L成小資族首選。

台股快速反彈，00631L漲勢驚人，自3月31日完成分割恢復交易至今漲幅達28.9%，根據集保結算所統計，4月以來ETF投資人數增加前五名中，00631L以增加4.9萬人居冠，其他包括主動統一台股增長（00981A）增加3.2萬人、元大高股息（0056）增加2.4萬人、群益台灣精選高息（00919）增加1.3萬人、主動群益科技創新（00992A）增加0.7萬人。

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以績效表現觀察，今年以來00631L報酬率達43.57%、00981A報酬率為39.34%；法人認為，台股主動式ETF的績效表現完全仰賴經理人選股，一旦選股方向偏離主流趨勢，績效波動可能放大，甚至落後大盤，觀察4月以來00631L上漲22.6%，台股主動式ETF報酬率介於10.4%至21.1%間，投資人若想追求上漲時保證打敗大盤或是臺灣50指數，00631L不啻為首選。

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